Share on Facebook

Share on Twitter

Ce 20 février 2024 marquera un moment fort pour la solidarité à Marseille, avec la tenue de la première grande soirée « À jamais solidaires ! » organisée par la Fondation de Marseille en partenariat avec iForce, le fonds de dotation lancé par l’entrepreneur Denis Liotta (Mediaco Vrac, Net Angels) en 2021. L’événement s’est déroulé à l’InterContinental, rassemblant les principaux mécènes des deux fondations, avec le soutien de partenaires de renom tels que OM Fondation, la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence ou encore la French Tech Aix-Marseille région Sud.

Cette soirée de gala, ode à la philanthropie marseillaise, bénéficie du généreux soutien de diverses entreprises et associations dont le Groupe La Varappe, Swiss Life Asset Managers, Pernod Ricard, Sodexo, la French Tech Aix-Marseille région Sud, le Fonds de dotation Compagnie Fruitière, Pernod Ricard, la Fondation du Crédit Agricole Alpes-Provence, Excen Notaires, Ioda Consulting, Origa Group, le cabinet Braunstein & Associés, le cabinet Sophie Bottai & Silvio Rossi-Arnaud, ou encore Frojo. La Ville de Marseille elle-même ont participé à cet événement.

Avec l’aide de l’InterContinental Marseille, qui a mis à disposition son emblématique établissement, et à l’association Gourméditerranée, qui a offert les repas aux convives, cette soirée a permis un moment unique de partage et d’engagement.

Fondation de Marseille : la sélection des soutenus en 2024

La Fondation de Marseille, présidée par Marie-Laure Guidi, a présenté les projets soutenus dans le cadre de sa promotion 2024. Des initiatives de terrain telles que Le Grand Bain Marseille (jumelage d’écoles porté par CitizenCorps), le Food Truck des Tatas du cœur (porté par les femmes du Plan d’aoûtienne en actions), Les Toi’ts Théâtre (Agence de voyages imaginaires) et l’École du Musée des arts urbains de Marseille (MauMa de l’atelier Meta2) ont été mises en lumière, toutes œuvrant pour plus de solidarité et pour réduire les fractures sociales dans la ville.

« Quel bonheur de se retrouver ensemble pour soutenir les extraordinaires projets de la promotion 2024 de la Fondation de Marseille ! Cette soirée « À jamais solidaires » a tenu toutes ses promesses d’engagement et de convivialité déclare enthousiaste » Marie-Laure Guidi.

Liens utiles :

Ecole du MauMa