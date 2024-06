Hendrik Davi, député sortant de La France Insoumise (LFI) de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, a lancé sa campagne pour les législatives le jeudi 13 juin à la suite de l’annonce du président de la République, Emmanuel Macron, de dissoudre l’Assemblée nationale. Le lancement se tenait au Théâtre des Chartreux, au cœur du 4e arrondissement de Marseille.

« De mon point de vue, l’extrême droite, c’est un risque particulier, ce n’est pas juste la Macronie en pire », lance Hendrik Davi. Le bloc central ne peut plus faire barrage et moi, je crois au nouveau front populaire et normalement ce soir, on aura la feuille blanche », ajoute-t-il en parlant d’un accord dans le cadre d’un « nouveau front populaire » qui doit être finalisé ce soir.

« Ce que je m’engage à faire en tant que candidat : je vais continuer à travailler les questions de l’enseignement supérieur de recherche, c’est mon fonds de commerce, sur les questions de bifurcation écologique et essayé de continuer à travailler l’hôpital, l’école et le logement qui sont des sujets qui m’importent particulièrement », explique le chercheur en écologie.

A la suite des rumeurs concernant le souhait de Jean-Luc Mélenchon, de se présenter aux législatives dans la circonscription de Hendrik Davi, ce dernier répond : « je ne crois pas à cette rumeur. Si j’y croyais, j’aurais annulé la conférence de presse et l’assemblée de circonscription. » Une assemblée qui s’est tenue aux alentours de 19 heures.

