En tant qu’acteur de l’économie locale engagé dans les transitions, le Crédit Agricole Alpes Provence annonce qu’il lance en juin son Forum des Transitions. Comment agir pour son projet de transition environnementale, rénover son logement, se déplacer autrement, installer des panneaux photovoltaïques, baisser sa facture énergétique, investir différemment ?

Des réponses à toutes ces questions sont proposées dans l’espace digital ouvert par le Crédit Agricole Alpes Provence, outil de conseils et solutions pour les projets de transition des particuliers comme des professionnels, parmi ses 780 000 clients dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes Alpes.

Ce « Forum des transitions by CAAP » est dédié à la rénovation énergétique, aux mobilités douces, à l’épargne responsable. Thèmes chers à Gomet qui analyse la transition sur le territoire et organise en métropole Aix Marseille Provence le 1er Forum Energies le 2 octobre, les 3e Rencontres du Vélo et des Mobilités douces le 9 octobre et les 2e Rencontres de la finance verte et solidaire le 22 novembre 2024.

« Transition environnementale, rénovation énergétique sont des termes qui font maintenant partie de notre quotidien et de celui de nos clients. Au Crédit Agricole Alpes Provence, nous sommes un acteur de référence de cette transition et avons comme mission d’accompagner tous nos clients dans leurs projets. Le forum des transitions est la preuve de notre rôle de banquier et également conseiller en transition environnementale », explique Jérôme Vuillemot, directeur développement et transitions des territoires du Crédit Agricole Alpes Provence, que Gomet’ avait convié à s’exprimer aux premières Rencontres de la finance verte et solidaire en novembre 2023.