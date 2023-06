Avec ses sacs et pochettes imperméables, Virginia Dausque fait coup double. Elle nous rend d’abord service, avec des produits utiles et esthétiques, pour nous accompagner dans toutes nos sorties mouillées en protégeant nos affaires sur la plage ou en sortie bateau. Mais Virginia a plus d’un tour dans son sac… Ses produits sont réalisés à partir de déchets de plastique recyclé et leur achat permet de financer des associations de protection des océans.

Virginia Dausque et Matthieu Capuono

Achat utile et responsable, qui dit mieux ! Dans ce 19e numéro de Data Room Virginia nous raconte l’histoire de son projet, ses ambitions. Elle interroge notre expert Matthieu Capuono, sur les financements possibles de son activité. Parmi eux, le crowdfunding. Les produits Vaïba sont sur Ulule. C’est le moment de participer !

Matthieu Capuono (Crédit Gomet’)

