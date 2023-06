Share on Facebook

L’entreprise ciotadenne Hynova Yacht, qui a commercialisé en 2021 son premier bateau à propulsion hydrogène, The New era, se lie à la société franco-suisse Ephyra. La fondatrice d’Hynova, Chloé Zaïed, a d’ailleurs été nommée directrice générale d’Ephyra dans la foulée de ce partenariat. Prochainement, les deux entreprises lanceront ensemble un nouveau modèle de station de production et d’avitaillement en hydrogène vert. « Ce sera tout un écosystème comprenant des bateaux construits par Hynova. C’est comme si vous achetiez un téléphone avec sa super batterie » résume-t-elle auprès de Gomet’, à l’occasion des rencontres du yachting d’Antibes organisées le 31 mai dernier.

« Un cycle vertueux » de production d’hydrogène vert

« Nous voulons installer des bornes Ephyra partout dans le monde. L’objectif, à terme, est de créer une communauté Ephyra, avec des acteurs de la mer engagés » poursuit Chloé Zaïed.

Comment fonctionne ce processus innovant ? « La station crée de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, en utilisant dans un premier temps de l’eau désalinisée. Une fois que le bateau fonctionne, c’est le procédé inverse qui se produit : la molécule d’eau ayant servi à générer l’hydrogène est recréée. Cette eau pure et distillée est stockée dans la station et réutilisée ensuite pour produire à nouveau de l’hydrogène sans avoir à prélever d’eau salée. C’est un cycle vertueux », décrit la fondatrice d’Hynova Yachts.

« Nous allons lancer plusieurs stations dans le Sud. Une première station sera installée dès l’an prochain » projette Chloé Zaïed, qui tait toutefois le nom et l’emplacement exact de cette future station. « Nous devons encore travailler avec les instances portuaires sur ces implantations car il s’agit tout de même du domaine public maritime », tempère la nouvelle directrice générale d’Ephyra.

Chloé Zaied à la barre d’Hynova Yacht et d’Ephyra (Crédit Gomet’/JYD)

Hynova renforce son implantation à La Ciotat pour fabriquer un nouveau navire

Le groupe Ephyra World, qui a son siège social à Genève, en Suisse, veut renforcer l’implantation d’Hynova Yachts, qui devient de facto son chantier naval, à La Ciotat. Hynova avait déjà conçu son premier bateau hydrogène, The New Era, en terre ciotadienne. L’entreprise s’installe désormais sur un tout nouveau site de 1567 m² (cf tweet ci-dessous) qui sera consacré à la construction d’un tour nouveau bateau à propulsion électro-hydrogène. La fabrication des navires d’Hynova devrait prendre de l’ampleur : l’entreprise, qui conçoit pour l’instant des navires d’une dizaine de mètres, entend monter jusqu’à 24 mètres de longueur.

