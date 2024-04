Chaque saison, la fashion week (semaine de la mode) est devenue un rendez-vous incontournable pour les adeptes de mode. Mais connaissez-vous la « fashion revolution week » (semaine de la révolution de la mode) ? Cet événement d’envergure internationale vient apporter une autre dimension à la mode pour rappeler ses enjeux sociaux et environnementaux. Le mouvement s’est lancé en réaction à un événement traumatisant, devenu symbole des dérives liées à la surproduction et à la surconsommation : l’effondrement de l’usine textile Rana Plaza, le 24 avril 2013 à Dacca au Bangladesh, qui a fait plus de 1000 morts parmi les ouvriers et des milliers de blessés. Pour alerter sur ces enjeux, le mouvement Fashion revolution recense plusieurs événements partout en France, du 15 au 24 avril.

Lutter contre la mode « jetable »

En France, principalement centralisé dans la capitale de la mode, Paris, le mouvement a gagné d’autres villes au fil du temps : Angers, Lyon, Clermont-Ferrand et Marseille. Dans la cité phocéenne, riche de créateurs engagés, un collectif s’est formé, il y a maintenant trois ans : Baga collectif (anciennement Bati Bati), présidé par Marion Lopez, fondatrice de l’école de mode éco-responsable Studio Lausié. Il recense à ce jour une trentaine de créateurs locaux. Durant la fashion revolution week, Baga prévoit ainsi plusieurs événements pour sensibiliser au niveau local. Cette année, l’accent sera mis sur la réparation de vêtement, à l’occasion du « Mend in public day » (ou jour du raccommodage) avec une journée dédiée le 20 avril prochain. Recoudre un bouton, faire un ourlet … Baga reprend les bases de la couture, pour valoriser plutôt que jeter.

Pour les plus aguerris, un atelier teinture végétal et upcycling à partir de chutes de tissus est également au programme. Le rendez-vous est donné le 20 avril, de 14h à 18h, à la recyclerie O’local et Au comptoir du livres, situés 47 rue des trois frères Barthélémy, dans le quartier de La Plaine à Marseille.

En parallèle de la programmation du collectif Baga, une fresque du textile est prévue à Marseille mardi 16 avril, de 18h30 à 21h30, sur le modèle de la fresque du climat. Elle sera animée par la créatrice du concept-store éthique Lili Bulle, Anne-Christelle Beauvois.

En savoir plus :



> Le site du mouvement Fashion revolution

> [Zapping] Chanel présentera son défilé croisière sur le toit de la Cité radieuse