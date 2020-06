A trois semaines du second tour des municipales, les deux candidats, Jean-Marc La Piana et Jean-Brice Garella, arrivés respectivement 2e et 4e au premier tour, ont décidé de s’unir pour tenter de remporter la mairie de Gardanne, fief du communiste Roger Meï depuis 43 ans. Jean-Marc La Piana (DVG-LREM), obtient ainsi un renfort de poids avec le soutien de Jean-Brice Garella (DVG-UDI), personnalité bien connue notamment dans le monde économique notamment. Les deux listes fusionnent. Jean-Brice Garella apparaît en 3e position

Le 15 mars dernier, Claude Jorda, le candidat communiste (collectif citoyen PCF-FI ) était arrivé en tête avec 23,78%, le Républicain Hervé Granier avait remporté 22,41% et le candidat RN Bruno Priouret 12,99%. Cette alliance pourrait va être un atout dans la quadrangulaire du second tour.

Municipales à Gardanne : une alliance loin des « guerres d’egos »

Le candidat à la mairie Jean-Marc La Piana l’a dit haut et fort, lors de la conférence de presse tenue mercredi 3 juin, « cette alliance va au-delà des clivages politiques et des guerres d’egos, elle nous réunit autour d’un même objectif : être combatif pour affronter ensemble cette crise qui n’est pas terminée. On est là avant tout pour les habitants de Gardanne et de Biver.» Après deux mois et demi sur tous les fronts, ce médecin à la retraite explique que la crise du Covid-19 a fait évoluer sa vision pour la ville, vers toujours plus de solidarité. Des réflexions que son ancien adversaire Jean-Brice Garella a largement partagé. « On est tous les deux dans l’action publique, on a constaté une réelle proximité dans nos projets et ce qui m’a plus à travers l’ambition de Jean-Marc c’est le renouveau, l’envie d’être constructif.» Les deux hommes, autrefois rivaux, semblent sur un parfait terrain d’entente. M. Garella indique lors de la conférence de presse ne pas vouloir être adjoint tout en se consacrant aux réflexions sur les questions économiques.

il faut agir en commun, rassembler toutes les forces vives dans l’intérêt de la population Jean-Marc La Piana

La crise sanitaire, au coeur des préoccupations a impulsé cette union. « Aujourd’hui il faut répondre aux questions sociales et économiques, il faut agir en commun, rassembler toutes les forces vives dans l’intérêt de la population », a insisté Jean-Marc La Piana. Adjoint à la culture du maire sortant Roger Meï qui le soutient, le candidat espère rassembler.

Ecologie et solidarité au coeur des réflexions

Jean-Marc La Piana, veut faire de cette sortie de crise une priorité. « Lorsque je serai élu, ce dont je ne doute pas, nous proposerons à chaque foyer un chèque de 80 euros pour les personnes vivant seules, 100 euros pour un couple ou une personne avec des enfants et de 120 euros pour un couple avec enfants. Il pourra être utilisé auprès des commerçants de la ville, qui ont souffert de cette crise. Ce sera en faveur de nos commerces de Gardanne et de Biver. Faire cette proposition dès le premier conseil municipal me semble être un élément fort pour combattre ensemble cette crise.» Le candidat a également évoqué la transition écologique comme principal moteur des projets. « L’écologie va aussi être une question centrale. Il s’agit d’améliorer l’hygiène de vie, de développer l’agriculture locale, et de faire en sorte que la santé publique soit un enjeu essentiel.»

