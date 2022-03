Share on Facebook

Le carnaval de La Plaine a une nouvelle fois défrayé la chronique ce week-end avec une soirée de dimanche 17 mars dont les riverains se seraient bien passés. Si le défilé traditionnel avait réuni dans l’après-midi quelque 6000 personnes jusqu’à la Canebière, sans trop d’incidents même si les CRS sont intervenus pour libérer le bas de l’avenue piétonne, la fin de l’événement avec la mise à feu de Caramentran a été le coup d’envoi de ce qu’une habitante appelle « le grand n’importe quoi de la Plaine. »



« J’étais sidérée » nous explique cette jeune femme de retour d’une sortie hors du quartier, en découvrant les lieux, « c’était comme s’il y avait eu une émeute. » Jointe par téléphone à 22h30, une autre marseillaise, habitant au croisement du boulevard Chave et de la place, se presse vers sa petite fille qui vient de se réveiller après l’explosion du bombe agricole. « Nous sommes désespérés par la situation » nous explique-t-elle après plusieurs soirées tapageuses sur la place.

Sur la place à cette heure, les marins pompiers et les CRS tentent d’un côté d’éteindre les départs de feu, de l’autre les forces de l’ordre essayent de repousser les excités dispersés en petits groupes : tir de de lacrymogène contre pétards et autres jets de projectiles… Les éboueurs sont empêchés de travailler.

La Plaine retrouvera un peu de calme en fin de soirée. Le spectacle matinal en dit long sur ce qui vient de se passer dans le quartier. « Ce n’est pas faute d’avoir averti les autorités » explique le collectif de résidents Les Riverains de La Plaine. Plusieurs événements, depuis une dizaine de jours étaient annoncés publiquement, et annonciateurs de graves nuisances pour tout le quartier, précise-t-il. Mais les multiples messages adressés à la préfecture de police comme à la mairie de Marseille n’ont pas eu de réponses.

Les dégâts sur place sur le deck central de la place Jean Jaurès (Crédit DR)

La préfecture de police a procédé à neuf interpellations. Un policier a été blessé. Yannick Ohanessian, l’adjoint au maire de Marseille en charge de la sécurité, juge les incidents scandaleux et va porter plainte au nom de la mairie.

[Carnaval de la Plaine] Une première partie de journée festive et familiale.

Depuis 20h certains en ont décidé autrement. Dégradation du mobilier urbain, feux de poubelles, rixes.C’est scandaleux.

Les forces de police sont sur place.

Dès demain matin @marseille déposera plainte — Yannick Ohanessian (@yann_ohanessian) March 20, 2022

Le député LR des Bouches-du-Rhône, Eric Diard, estime ce lundi matin sur Twitter qu’il est « l’heure malheureusement d’arrêter le carnaval de la Plaine: entre le non respect des règles sanitaires auparavant et le saccage aujourd’hui, la Plaine est devenu le QG des casseurs et des zadistes. »

