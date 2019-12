Le rendez-vous est devenu incontournable pour l’écosystème d’innovation régional. Chaque début janvier plusieurs dizaines de start-up prennent la direction de Las Vegas pour la grand-messe de l’électronique grand-public, le fameux CES, Consumer Electronic Show. Le plus grand salon mondial de l’innovation accueillent quelque 170 000 professionnels venus du monde entier afin d’être informés sur les 20 000 innovations présentées au salon.

Cette année forte du succès de la présence des start-up régionales au CES 2019, la Région Sud a souhaité lancer une action coordonnée avec l’ensemble de ses partenaires : les métropoles d’Aix-Marseille-Provence, Nice Côte d’Azur et Toulon Provence Méditerranée ainsi que la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 30 entreprises innovantes seront à Las Vegas sous le pavillon « French tech » de l’Eureka Park du 7 au 10 janvier.



Lundi 9 décembre, le président de la Région Sud, présente la Délégation régionale en présence Françoise Bruneteaux, vice-présidente déléguée à l’Economie numérique et aux nouvelles technologies, Bernard Kleynhoff, conseiller régional, président de la commission économie, industrie, innovation, nouvelles technologies et numérique et Isabelle Campagnola-Savon, conseillère régionale déléguée à l’économie et aux entreprises.