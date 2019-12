Share on Facebook

A l’occasion d’une interview parue dans JDD dimanche 8 décembre, Samia Ghali annonce sa décision de se porter candidate pour les prochaines élections municipales à Marseille. La sénatrice des Bouches-du-Rhône, ex-maire des 15e et 16e arrondissemets dans les quartiers nord de Marseille, qui n’a pas renouvelé sa cotisation au PS en 2019, se lance six ans après s’être vue barrer la route par Patrick Mennucci dans la finale de la primaire qui avait opposé les deux élus en 2014.

Décision longuement réfléchie

« Cette décision, je l’ai longuement réfléchie », commente dans une vidéo postée dimanche 8 décembre sur les réseaux sociaux Samia Ghali qui revendique 6000 sympathisants au sein de « Marseille avant tout », son micro-parti lancé en avril. « Marseille souffre de choix politiques, qui n’ont fait que renforcer les inégalités » ajoute-t-elle, affirmant « je ne me suis jamais posé la question de savoir si mes choix sont de gauche ou de droite », une façon de dire vouloir être « la maire de tous les Marseillais ».

Invitée de France 3 Paca dimanche 8 décembre au soir, puis de la matinale de France Bleu Provence le lendemain matin, la sénatrice a complété son marathon médiatique par une interview publiée lundi 9 novembre dans les colonnes de La Provence. Interrogée sur le non-renouvellement de sa cotisation au PS, elle rétorque : « Non je ne suis pas seule. La moitié des conseillers municipaux PS sont avec moi. Et 6000 marseillais me soutiennent déjà ».

« L’establishment politique a peur de Samia Ghali »

Elle y évoque également « 150 engagements », sur la sécurité, l’environnement, les écoles ou encore les transports. Elle affirme « ne fermer la porte à personne », prélude à de futures alliances ? « Je suis compatible avec tout le monde sauf les extrêmes » déclare en tout cas celle qui se représentera en tant que tête de liste dans les 15e et 16e arrondissements, secteur qu’elle avait conquis en 2014 avant de renoncer à son mandat de maire, au profit de son siège de sénatrice.

Pour conquérir cette fonction de premier édile qu’elle convoite, Samia Ghali entend miser sur la singularité d’un parcours qui l’a conduit « d’un bidonville des quartiers Nord au Roucas-Blanc » selon ses mots. « L’establishment politique a peur de Samia Ghali » déclare-t-elle enfin sur un air de défi. Avec cette nouvelle candidature divers gauche, voilà la liste des candidats déclarés qui s’allonge encore un peu plus, alors que LREM devrait rendre officielle la désignation de son candidat ce lundi 9 décembre.