Lundi 9 décembre

[10h30, Marseille, Bistrot de Lorette.] Dans le cadre de la campagne pour l’élection municipale de Marseille, Martine Vassal tiendra une conférence de presse pour évoquer la situation politique dans les 9e et 10e arrondissements de Marseille en présence de Guy Teissier, député des Bouches-du-Rhône et Lionel Royer-Perreaut, maire des 9e et 10e arrondissements.

[10h30, Marseille QG de campagne] Conférence de presse Bruno Gilles, candidat aux élections municipales de Marseille en mars 2020. Ce sera pour lui l’occasion d’annoncer des choix importants pour la suite de sa campagne municipale et de sa vie politique. Ensemble pour Marseille.

[13h45 – Marseille, Hôtel de Région] Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, présente la délégation régionale du CES Las Vegas 2020. A suivre en direct sur @Gometmedia #LeSudauCES

[15h30, Lourmarin, Fruitière numérique] Mireille Benedetti, présidente de l’Agence régionale pour l’environnement – Agence régionale de la biodiversité Provence-Alpes-Côte d’Azur [Arpe-ARB] et les membres du comité syndical organisent une conférence de presse suivie de la cérémonie de remise des labels « Parc + 2019 » et « Territoire durable – Une COP d’avance 2018-2019 » et de la soirée des 40 ans de l’Arpe-ARB à partir de 19h.

[16h30 Arles, CCI] Projet AveC : signature de la convention de partenariat avec l’Apec.

Mardi 10

[18h30 – Marseille, Office métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille] Pour la 42e année consécutive, KPMG publie les résultats de son étude sur l’industrie hôtelière française. Celle-ci présente le bilan de l’activité hôtelière et ses perspectives pour 2019 – 2020 grâce aux ratios d’exploitation et de gestion d’un panel de près de 3 000 hôtels, soit environ 45% du parc hôtelier homologué français. La présentation des résultats de cette étude et de son focus à l’échelle de la métropole Aix-Marseille Provence est le « fil rouge » d’une table-ronde sur le thème « L’hôtellerie 4.0, les grandes évolutions du secteur ».

[18h00 – Marseille, Palais des congrès] Symposium organisé par Innov’inMed et On[e]Life dans le cadre du salon Biofit. Table ronde avec Pascal Staccini, Werner Mewes et Olivier Oullier « Les données en santé : collection, management, partage et Innovation ? »

Mercredi 11

[12h30 – Marseille, Palais des congrès] Symposium organisé par Innov’inMed et On[e]Life dans le cadre du salon Biofit. Table ronde avec Pierre Grand-Dufay, Nicolas Lévy et Miroslav Radman « Immortalité, vers une augmentation biologique ou cybernétique de l’homme ? »

[14h – Marseille, Ecole centrale] France Qualité Paca, le Groupe Afnor, l’Ecole centrale de Marseille et l’Université Aix-Marseille organisent un colloque sur le thème « Et si la compétitivité durable passait par la qualité ? » > Pour s’inscrire

[18h – Marseille, EMD] Soirée des réussites de l’association Emergence(s) PLIE Marseille Provence Centre.

Jeudi 12

[9h30-18h – Marseille, Palais Longchamp] Célébration des 150 ans du palais Longchamp : visites guidées, exposition photos, spectacles « Fontaines dansantes » et « Lumières légendaires de Chine », jusqu’au 15 décembre.

[10h30 – Marseille, Palais du Pharo] La CPME13 organise le Salon entrepreneur 13, le 12 décembre prochain au palais du Pharo à Marseille (10h30 à 21h). 2 500 entrepreneurs et acteurs de l’écosystème économique local sont attendus. Au menu : 150 réseaux et exposants, des workshops tout au long de la journée, un village Cpme for start-up, un méga speed dating… et le déjeuner des grandes tables des acteurs économiques.

[17h30 – Martigues, Hôtel de Ville] Conseil de territoire du pays de Martigues.

[19h – Marseille, Les Docks] Grande braderie de la mode de Aides Marseille. Nocturne et défilé de mode : « L’amour sous toutes ses formes. »

Vendredi 13

[17h45 – Martigues, Hôtel de Ville] Conseil municipal

[19h30 – Marseille, Vieux-Port] Soirée de clôture de MPG 2019. L’artiste Gad Weil dévoile « BiodiversiTerre d’Hiver », une œuvre conçue pour clore l’année de la gastronomie et ouvrir l’année de la biodiversité. 22h30 : feux d’artifice depuis les sites de Notre-Dame de la Garde, du Vieux Port, du fort Saint-Nicolas et de la digue du Large