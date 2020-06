Share on Facebook

La Région Sud lance la première édition de la Fête des Terrasses le 1er juillet pour célébrer « le retour à la vie » après plus de deux mois de confinement.

Dès 18h, les habitants des six départements de Provence Alpes Côte d’Azur sont invités à se retrouver dans les terrasses des cafetiers, hôteliers et restaurateurs afin d’aider le secteur de l’hôtellerie-restauration à relancer son activité.

L’idée est de « créer un grand élan populaire autour des valeurs de partage et de joie de vivre qui caractérisent les habitants du sud » a déclaré Renaud Muselier Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France dans un communiqué le 18 juin.

« Cet événement nous permettra aussi de redécouvrir la filière des Rosés du Sud, qui malgré sa première place de producteur mondial a fortement souffert de la crise » souligne Renaud Muselier.

Au 18 juin 2020, 1000 professionnels de la restauration se sont inscrits comme partenaires de l’évènement. Pour celles et ceux qui souhaitent répondre à cet appel, les inscriptions se font sur le site officiel de la région jusqu’au 26 juin. Les cafetiers, hôteliers et restaurateurs inscrits recevront gratuitement un « kit terrasse » pour valoriser et animer leur établissement lors de cette soirée.