Le Mucem a concocté une émission, mijotée à feu doux, pour célébrer sa réouverture de lundi 29 juin. Une émission inédite en direct à partir de 19h45, qui sera animée par la journaliste culturelle et actrice Julia Molkhou ! Ne soyons jamais trop prudents, les festivités prendront vie sur Facebook et YouTube « en live » avec la participation d’artistes, le tiré de rideau sur les coulisses des nouvelles expositions et bien d’autres surprises.

Rappelons que le Mucem sera ouvert à partir du 29 juin, de 10h à 20h (horaires prolongés pour recevoir plus de monde avec une jauge réduite dure aux règles sanitaires) et ce, tous les jours sauf le mardi. Profitez de faire le plein de culture ce mois-ci avec toutes les expositions gratuites jusqu’au 21 juillet inclus !

L’espadrille l’une des cinq stars de l’exposition Vêtements modèles (Crédit Gomet’/JFE)

Le confinement a permis au joyau architectural de Rudy Ricciotti de faire dans la dentelle : avec un nouveau plancher sur sa terrasse, des parcours visiteurs repensés, une signalétique de distanciation tout en poésie et surtout… de nouvelles expositions comme « Vêtements modèles », « La Flore de A à Z », ainsi que l’installation inédite « Mon nom est personne » d’Alexandre Perigot, sans oublier les expositions permanentes !

Les prépararifs lundi 22 juin dans la grande salle du Mucem pour accueillir l’exposition d’oeuvres anonymes Mon nom est personne (Crédit Gomet’/JFE).

A partir du 22 juillet, vous pourrez expérimenter également « l’Orient sonore » où l’on pourra écouter l’histoire des traditions musicales arabes, menacées de tomber dans l’oubli.

On vous invite à nous rejoindre nous et le Mucem à suivre le live pour fêter, ensemble, la réouverture ! Pour suivre le live avec nous à 19h45, c’est ici !

Les préparatifs de l’émission du undi 29 juin sera diffusée depuis les jardins du Mucem (Crédit capture Linkedin Adrien Joly).

