Avec cinq milliards d’euros de pertes, la filière touristique régionale est l’une des plus grosses victimes du Covid-19. Pour soutenir les professionnels dans cette épreuve, les pouvoirs publics multiplient les plans de soutien. La Région Sud est l’une des premières d’entre elles avec en premier lieu le lancement d’un chèque tourisme pour les habitants. Vendredi 29 mai, le président de la Région, Renaud Muselier, poursuit sa mission de sauvetage avec le coup d’envoi officiel de sa campagne de communication « On a tous besoin du Sud ». Sur la plage de Ramatuelle, il a dévoilé les contours de cette opération destinée à séduire les Français des autres régions à venir passer leurs vacances dans le Sud.

Une campagne de com’ made in Sud

« Pour le 2 juin, nous sommes prêts à reconquérir nos libertés et à accueillir les touristes », lance Renaud Muselier aux professionnels du tourisme présents pour le lancement de sa campagne de communication. Outre le visuel qui fera l’objet d’un affichage dans tout le sud de la France, il a présenté le film publicitaire qui passera au niveau national sur les grandes chaines de télévision. Un clip confié à une agence de communication marseillaise, mêlant la voix de Ninon de la série Plus Belle la Vie sur une musique d’Hypen Hypen, le groupe électro Niçois. « Avec 1 000 km de côte et 300 jours de soleil par an, la région Sud est la première destination française après Paris. Grâce à nos paysages à couper le souffle, à la Mer Méditerranée et à nos montagnes des millions de touristes du monde entier s’y rendent pour les vacances », fait valoir le président de la Région.

Pour aider les restaurateurs, la Région Sud lance également un programme baptisé « AGIR – Le FRAT-Terrasses » (Fonds Régional d’Aménagement du Territoire) pour que les communes exemptent les cafés, les restaurants et les bars des droits-terrasses et des redevances. « Nous avons décidé d’attribuer un bonus de 10% aux communes qui auront exonéré les cafés et restaurants des droits de terrasse, ou des redevances dues au titre de la gestion de plages communales, pour au moins six mois de l’année 2020 », annonce Renaud Muselier. Une enveloppe de 3,5 millions d’euros est dédiée à cette opération. Enfin, Renaud Muselier a également annoncé l’organisation par la Région le 1er juillet prochain d’une grande fête régionale des terrasses autour des rosés du Sud.