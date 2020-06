Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Poste Immo, filiale immobilière du groupe, a lancé au mois de mai une grande consultation pour trouver le foncier qui accueillera une nouvelle plateforme de préparation et de distribution du courrier et des colis pour l'ouest et le nord de Marseille. Ce projet lancé depuis trois ans au niveau national peine à aboutir localement : « Sur…