En assemblée plénière de la Région Provence Alpes Cote d’Azur le 15 décembre, la conseillère régionale Violaine Richard (Renaissance) a présenté le rapport Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « identification et reconversion des friches ». Violaine Richard, après 15 ans de projets urbains chez Euroméditerranée et un passage chez Unitel, fait converger les compétences sur ce sujet technique au service des territoires, en collaboration avec l’Etat, l’Ademe et l’Etablissement Public Foncier régional. « Les friches urbaines et industrielles sont un outil indispensable au développement économique et à l’aménagement durable des territoires, dans une logique de sobriété foncière, de préservation des surfaces naturelles et agricoles et de protection de la biodiversité. »

Avec ce nouvel AMI 2024, qui intègre un volet renaturation et résilience des territoires, la Région veut accompagner les intercommunalités des six départements qui la composent à la fois dans leur transition écologique et leur développement économique. Ainsi ce sont 15 EPCI qui ont bénéficié depuis 2021 de 3,5 millions d’euros d’investissement de la Région, pour soutenir les phases d’études pré-opérationnelles, les acquisitions foncières, la sécurisation des sites et l’urbanisme transitoire pour que ces projets se concrétisent.

La conseillère régionale Violaine Richard en assemblée plénière de la Région Provence Alpes Côte d’Azur le 15 décembre 2023

