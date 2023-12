Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Mardi 19 Carpentras, 14h. Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux, en partenariat avec le Grec-Sud et le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Valabre) du Campus Provence Ventoux, organise un après-midi de rencontre autour du thème : « l’agroécologie pour réussir la transition agricole et alimentaire ». L’impact du changement climatique…