Share on Facebook

Share on Twitter

En raison de l’instauration du confinement total en vigueur depuis le 16 mars dernier, à compter de lundi 23 mars le réseau RTM fonctionnera sur le modèle habituellement pratiqué les dimanches et jours fériés.

En raison du confinement, « la fréquentation sur le réseau a diminué de près de 80% ; la RTM poursuit néanmoins sa mission de service public, en recentrant toutefois ses moyens sur 59 des 81 lignes de bus. 90% des arrêts de bus pourront rester ainsi desservis pendant la crise. Le réseau de bus de soirée sera également assuré » explique les services de la RTM dans un communiqué .



⚠ Info Covid-19​ [1/4]

ℹ En accord avec @AMPMetropole, le réseau #RTM passe en horaires du dimanche lundi 23 mars.​

✅ Certaines #lignes seront renforcées ou maintenues afin de garder une desserte de certains #hôpitaux ou #hypermarchés ouverts pendant la durée du #confinement. pic.twitter.com/kEQd30uy2K — RTM_Officiel (@RTM_Officiel) March 20, 2020

Les réseaux métros et tramways fonctionneront avec une fréquence de une rame de métro toutes les 8 à 12 minutes et une rame de tramway toutes les 12 à 15 minutes (en fonctions les lignes).

Le réseau Bus fonctionnera sur le modèle pratiqué les dimanches et jours fériés mais une attention particulière est portée sur la fréquence des lignes desservant des lieux essentiels (hôpitaux, hypermarchés ouverts, etc.).

source:RTM

Plusieurs mesures préventives de lutte contre la propagation du covid-19 ont été mises en place sur le réseau RTM :

> Les véhicules (bus métro et tramway) sont nettoyés et désinfectés quotidiennement

> La montée par l’avant des autobus est interdite et les voyageurs doivent se tenir à un mètre les uns des autres

> La vente des titres de transport à bord des autobus est suspendue (l’achat doit donc s’effectuer avant l’accès au véhicule.)

Lien utile :

Suivez l’actualité de l’épidémie de coronavirus dans notre rubrique santé.