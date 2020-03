Ce n’est que « le début de la crise » sanitaire mais « l’État tient » a déclaré le chef de l’État, ce matin lors d’une réunion de la cellule interministérielle de crise. La pandémie de Covid-19 se propage et son bilan s’alourdit au 4e jour de confinement des Français.

Le président Emmanuel Macron a réuni un nouveau conseil de défense consacré à la crise du coronavirus. Les autorités jugent que le confinement n’est pas assez respecté et risque de se prolonger au-delà des quinze jours prévus initialement. Le Sénat a adopté dans la nuit de jeudi à vendredi le projet de loi permettant l’instauration d’un état d’urgence sanitaire.

#Confinement : "Ces mesures sont indispensables. Elles sont les seules efficaces pour soulager nos soignants et protéger ce que nous aimons" déclare @EPhilippePM #PJLCovid19



Direct : https://t.co/HcHf5n10yd pic.twitter.com/NOzg78MD60 — Public Sénat (@publicsenat) March 19, 2020

Lors d’un point presse cet après-midi, Christophe Castaner a demandé aux maires « d’user de leurs pouvoirs de police pour faire respecter les consignes » et précise que 150 000 contrôles ont été effectués en 48 heures.

Santé

Les opérations de débarquement des passagers du Costa Luminosa qui a accosté hier à Marseille se sont poursuivies aujourd’hui sur le Grand port maritime. Après des vérifications sanitaires 145 passagers français ont débarqué du Costa Pacifica, un autre bateau en escale, et a pu quitter Marseille à destination de Gênes, en Italie.

Des patients atteints du Covid-19 à Ajaccio vont être évacués par l’armée ce week-end vers des établissements de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Une mesure qui a « pour but de soulager le service de réanimation du centre hospitalier d’Ajaccio » précise la préfecture de Corse.

Du coté de Mulhouse, l’installation de l’hôpital de campagne se poursuit juste à côté de l’hôpital Emile-Muller, selon les informations de l’AFP.

Coronavirus: des militaires à Mulhouse pour préparer l'installation de l'hôpital de campagne. Il sera monté à quelques mètres de l'héliport, juste à côté de l'hôpital Emile-Muller, dont il pourra utiliser des infrastructures techniques et médicales #AFP

📷 @sebbozon pic.twitter.com/YXUX2Gvuuz — AFP Strasbourg (@AFPStrasbourg) March 20, 2020

L’Italie compte désormais plus de 4000 décès, et devance la Chine qui compte 3200 personnes décédées. La veille le Premier ministre italien Giuseppe Conte avait annoncé la prolongation des mesures de confinement au-delà du 3 avril.

La Ville de Marseille va distribuer 30 000 repas aux personnes les plus démunies à la demande du maire Jean-Claude-Gaudin.



Toujours à Marseille après Guy Teissier, Valérie Boyer, et la présidente de la Métropole Martine Vassal (LR), Yvon Berland, 69 ans a été testé positif au coronavirus.

Initialement prévu ce soir à 20h, le couvre-feu à Nice sera finalement instauré dans les prochains jours. Après avoir annoncé la fermeture de la Promenade des Anglais, Christian Estrosi le maire (LR) a annoncé qu’il venait de prendre un arrêté instaurant un couvre-feu sur la commune, excepté pour le personnel médical ou social.

La Poste sera exceptionnellement fermée samedi 21 mars, en raison de la réduction des effectifs. La distribution du courrier n’aura pas lieu ce samedi et elle sera encore perturbée lundi.

Suite à la fermeture des commerces, les services de livraisons jouent désormais un rôle-clé lors de cette période de confinement. Le gouvernement a publié un guide des bonnes pratiques de livraisons.

Consignes sur le déroulement des livraisons à domicile:

Les livraisons s’effectueront en priorité dans les boîtes aux lettres normalisées du destinataire. Les expéditeurs sont encouragés à optimiser la taille de leurs colis, afin de faciliter au maximum ce type de livraison.



En cas de livraisons n’entrant pas en boîte aux lettres normalisée, le livreur prévient le client ou la personne désignée de son arrivée (en frappant ou en sonnant)



Le livreur dépose le colis sur le pas de la porte et s’écarte immédiatement d’une distance de minimum 1 mètre de la porte, avant ouverture de la porte par le client.



Il peut laisser le colis sur le pas de la porte ou s’assurer, à distance que le colis a bien été réceptionné par le client. Il ne recueille pas de signature manuscrite auprès du client.

Consignes à destination des préparateurs de colis:

Les gestes barrières doivent être appliqués, en permanence, par l’ensemble du personnel.



Toute personne symptomatique ayant de la fièvre ou une sensation de fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, ne doit pas se rendre sur son lieu de travail

Consignes à destination des transporteurs et livreurs:

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence et toute personne symptomatique ne doit pas se rendre sur son lieu de travail.



Lors de l’attente devant le lieu de réception ou de dépose du colis, les livreurs s’assurent du respect de la distance de sécurité d’1 mètre entre eux.

Consignes aux personnes qui reçoivent un colis:

Attendre quelques secondes avant d’ouvrir la porte, afin de permettre à la personne qui livre le colis de s’en écarter et se laver les mains après la réception et l’ouverture du colis.

Confinement : des mesures dans les transports

Le trafic SNCF est de plus en plus réduit à la suite des mesures de confinement de la population, il y a seulement 15% des trains grandes lignes et quasiment plus de liaisons vers l’étranger explique la SNCF.

Du côté des transports publics de nombreuses mesures de protection ont été mise en place.

Les entreprises de transport public devront désinfecter leur véhicule une fois par jour, la montée par l’avant des autobus est interdite et les voyageurs doivent se tenir à un mètre les uns des autres, selon les annonces de Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d’Etat aux transports.

Dans la Métropole Aix Marseille Provence, la RTM annonce que son réseau passe sur un rythme identique aux dimanches toute la semaine à partir de lundi.

Economie

Renaud Muselier, le président de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur a annoncé qu’une prime exceptionnelle de 200€ serait versée aux 12 435 stagiaires médicaux et paramédicaux de la région.

👏🏻Chaque jour, #OnApplaudit tout le personnel médical en guerre contre le #coronavirus ! #OnAgit pour eux : j’ai décidé de verser une prime exceptionnelles aux 12 500 stagiaires en formations paramédicales, engagés pour nos vies et celles de nos proches ! pic.twitter.com/3HCCZF91cQ — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) March 20, 2020

Le ministre de l’économie Bruno Le Maire a appelé les entreprises à verser une prime défiscalisée à leurs salariés qui continuent de travailler.

« J’invite toutes les fédérations, toutes les grandes entreprises qui ont un accord d’intéressement, notamment dans les secteurs vitaux comme l’agro-alimentaire ou la grande distribution, à verser cette prime de 1 000 euros totalement défiscalisée à leurs salariés» a déclaré ce matin, le ministre sur LCI.

Le RSA, l’allocation adulte handicapé ou les aides au logement seront versées automatiquement aux allocataires dans l’incapacité d’actualiser leur situation. Un dispositif mis en place par le gouvernement dans le cadre du Projet de loi d’urgence.

Informations pratiques :

Des centaines de Français sont bloqués à l’étranger. Dans ce contexte de crise sanitaire, le gouvernement vient de mettre en place un service d’entraide pour aider les Français en difficulté dans le monde.

« Pour les Français en attente d’un vol et qui ne disposent pas d’hébergement, nous venons de mettre en place un service d’urgence de mise en relation de Français bloqués à l’étranger en situation de difficulté et des Français établis hors de France se portant volontaires pouvant les accueillir. Ce service d’entraide, pour proposer un hébergement ou pour en demander un, est disponible à l’adresse web suivante : www.sosuntoit.fr » explique dans un communiqué Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat des Affaires étrangères,