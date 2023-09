Share on Facebook

Du vendredi 22 au samedi 23 septembre, le pape François se rendra à Marseille dans le cadre des Rencontres Méditerranéennes. Pour faciliter les déplacements de ses habitants, la Ville de Marseille instaure exceptionnellement la gratuité du stationnement en surface à partir du jeudi 21 septembre 14h jusqu’au samedi 23 septembre au soir.

Afin que les Marseillais puissent stationner simplement en dehors des secteurs restreints, la Ville de Marseille a décidé d’instaurer la gratuité de l’ensemble des stationnements en surface durant toute la durée de l’événement.

A la demande de la préfecture de police et en coordination avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, des restrictions de circulation et de stationnement ont été mises en place du mercredi 20 au samedi 23 septembre dans plusieurs secteurs de la ville, en raison de l’importance de cet événement historique et afin d’assurer le bon déroulement de ces déplacements.

La gratuité du stationnement permettra aux riverains de se garer à proximité de stations de métro et de bus afin de circuler dans le centre-ville et les zones restreintes à la circulation. Car, la Ville de Marseille invite le plus grand nombre à favoriser les transports en commun dans leur déplacement.

Pour rappel, lors de sa visite exceptionnelle à Marseille, le Pape François se déplacera dans plusieurs lieux de la ville, tels que le Palais du Pharo, Notre-Dame de la Garde, le stade Orange Vélodrome et le Prado 2, afin de rencontrer les Marseillais.

