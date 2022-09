A l’occasion des quatre ans du plan vélo lancé en 2018, la Première ministre Elisabeth Borne – à l’époque ministre des Transports – a annoncé ce mardi 20 septembre l’avènement d’un « deuxième plan vélo » qui sera doté de 250 millions d’euros en 2023, soit la moitié de la somme allouée précédemment. « Le premier plan a été un véritable succès, il nous a permis de développer la pratique du vélo, qui a été le moyen de transport le plus vendu en 2021 et 14 000 km de pistes cyclables créés », se réjouit Elisabeth Borne. « C’est une brique de plus dans notre politique de prévention en matière de santé », a-t-elle également appuyé.

EN DIRECT | Intervention d’@Elisabeth_Borne à l’occasion du 4e anniversaire du « Plan vélo ». https://t.co/k71BPW69TA — Gouvernement (@gouvernementFR) September 20, 2022

Structurer la filière du vélo en France et développer la culture vélo

La cheffe du Gouvernement insiste en outre sur la volonté de structurer une filière du vélo en France en accompagnant les entreprises qui les fabriquent, assemblent ou recyclent, ainsi que le développement des infrastructures cyclables. Le ministre de l’Industrie Roland Lescure était d’ailleurs aux côtés de la Première ministre pour les annonces, de même que le ministre des Transports Clément Beaune. Les aides à l’acquisition d’un vélo seront en outre maintenues, a précisé Elisabeth Borne.

Le nouveau plan du gouvernement pour le vélo, la structuration de la filière vélo ?

On en parle le 14 octobre au Mucem à Marseille

sous le haut patronage du ministre des Transports Clément Beaune

à l’occasion des Rencontres du vélo et des mobilités douces

Les rencontres du vélo et des mobilités douces le 14 octobre au Mucem à Marseille

Comme pour le précédent plan vélo, qui avait instauré « Savoir rouler à vélo » (Srav) et ainsi permis de former 170 000 jeunes à la pratique de la petite reine, Elisabeth Borne souhaite poursuivre dans cette voie éducative avec l’objectif de former 800 000 jeunes. Elle entend mettre à profit les jeux olympiques et paralympiques pour « faire de la France la vitrine du vélo. »

Liens utiles :



> Plus d’informations sur le précédent plan vélo

> Pour Loïc Gachon, « il faut un plan de mobilité pour l’aéroport et Airbus »

> Vélotaf : à Sophia-Antipolis, les entreprises enfourchent le vélo avec « GoodWatt »

> Nos actualités sur les mobilités dans notre rubrique Transports