« Sport et convivialité », c’est ainsi que le président d’honneur du Vélo Club La Pomme Jean-Pierre Carminati résume l’essence de la cyclosportive « Bosses de Provence ». C’est l’un des événements phare de la saison sportive dans les Bouches-du-Rhône que les passionnés du vélo retrouvent chaque année depuis 1994. Cette année, le club organise la 27e édition de cette course cyclosportive, qui comprend des parcours entre mer, calanques et pinèdes, des épreuves enfants, des randonnées cyclo-touristiques et pédestres ainsi qu’un village d’une vingtaine d’exposants et partenaires sur 3 itinéraires de 93, 130 et 164 kilomètres, le week-end du 24 et 25 septembre.

Le partenaire principal de cet événement est le Département des Bouches-du-Rhône qui veut renforcer l’attractivité et le rayonnement de la Provence avec l’organisation d’événements sportifs de haut niveau. En 2020, la Fédération Française de Cyclisme a décerné au Département des Bouches-du-Rhône le statut « Terre d’excellence cycliste », un label qui valorise les efforts menés pour promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes et pour tous les publics.

Un gilet sans manche réalisé par « La Mode du Sport By GSG » sera offert aux 2000 premiers inscrits à la cyclosportive. (c) GG

Économies pour les associations sportives

Malgré la joie de la proximité de cet événement, il reste un sujet moins réjouissant à aborder. Thierry Santelli, Vice-président du conseil départemental Bouches-du-Rhône, délué aux Sports annonce lors de la conférence de presse du 15 septembre : « Nous devrons faire des économies sur notre budget pour des manifestations comme celle-ci. Le Département des Bouches-du-Rhône […] n’a aucune obligation légale de participer financièrement à des associations et des manifestations sportives. Mais la présidente Martine Vassal que je représente aujourd’hui et moi-même nous avons souhaité à contribuer avec 21 millions d’euros sur le budget du deuxième département de France pour que les associations sportives puissent continuer à perdurer, même s’il y aura des ruptures financières sur les années à venir ».

Patrick Sorin, président du VC La Pomme depuis un an : « Je suis cycliste et très hereux de mes reponsabilités au sein du club. J’ai une belle équipe qui m’accompagne ». (c) GG

Les nouveautés de 2022

Cette année, l’événement se veut plus respectueux de l’environnement. Les inscriptions pour les « Bosses de Provence » se font désormais en ligne et non plus avec un stylo et du papier, et les gobelets en plastique seront remplacés par des alternatives recyclables.

Mais les organisateurs ne veulent pas se limiter aux gobelets. Certains vélos seront également recyclés. En collaboration avec la Fédération Française de Cyclisme et l’association « Recyclerie Sportive Marseille », le club propose une collecte de vélos, de pièces détachées et d’équipements cyclistes réemployables ou réparables sur le Village des Partenaires. Les vélos récupérés ce jour rejoindront des ateliers solidaires pour être ensuite mis à disposition des clubs Fédération Française de Cyclisme qui s’engagent dans l’apprentissage du vélo pour le grand public.

Le défi pour l’édition de cette année reste le nombre de participants. Les 2 500 cyclistes annoncés sont une « estimation optimiste » selon le président du club, car les gens se décideraient au dernier moment, tant en raison du Covid que de la météo.

