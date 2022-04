Share on Facebook

« La région Provence-Alpes-Côte d’Azur connait un fort dynamisme avec 76 transactions en 2021 contre 40 transactions en 2020 » constate Bernard Cendrier, directeur M&A In Extenso Finance & Transmission dans le dernier baromètre de l’activité de cession et acquisition publié mardi 5 avril 2022 par In Extenso. Le secteur de la santé est le…