A la suite des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le président de la République, la Ville de Marseille a annoncé vendredi 2 avril la mise en place du mardi 6 avril et jusqu’au 23 avril 2021, d’un dispositif exceptionnel d’accueil des enfants des personnels prioritaires identifiés par les directives gouvernementales, notamment le personnel soignant ou assurant une mission essentielle de service public.

Les enfants seront ainsi accueillis dans des crèches et des écoles municipales relais. « Cette organisation permettra d’accueillir les petits Marseillais concernés en

mutualisant le personnel municipal mobilisé, tout en respectant scrupuleusement le protocole sanitaire et les gestes barrières » précise la ville.



Plus d’une centaine d’écoles relais dans chaque arrondissement de la ville, les mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 avril seront ouvertes. La garderie du matin (de 7h30 à 8h30), les accueils périscolaires de l’après-midi (de 16h30 à 18h) et les études surveillées (de 16h30 à 17h30) seront maintenus dans ces établissements pour les enfants inscrits au titre de l’année 2020-2021. Pour la pause méridienne, il est demandé aux parents de prévoir un pique-nique.

Concernant l’accueil des enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires, des informations complémentaires seront communiquées prochainement.

Quinze structures municipales seront ouvertes de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pour la prise en charge des jeunes enfants des parents prioritaires. Les parents dont les enfants ne seront pas accueillis seront exonérés. Les enfants en situation de handicap inscrits au préalable pour l’année 2020-2021

pourront bénéficier de ce dispositif.



Liste des crèches de regroupement :

Belsunce, 61 rue Longue des Capucins, 13001

Major, 9 rue de L’Observance, 13002

Cadenat, 5 rue Jobin, 13003

Fédération, 56 boulevard de la Fédération, 13004

Chave, 312 bis boulevard Chave, 13005

Vauban, 62 rue de la Martinique, 13006

Amédée Autran, 30 boulevard Amédée Autran, 13007

Rouet, 5 rue Benedetti, 13008

Mazargues, 9 avenue Desautel, 13009

Saint-Loup, 63 chemin de la Valbarelle à Saint-Marcel, 13010

Pomme, 17 avenue de la Grognarde, 13011

Beaumont, 194 rue Charles Kaddouz, 13012

Rose Le Clos, 23 boulevard Neuf – Résidence Val Plan, 13013

Canet, 12 traverse Mère de Dieu, 13014

Plan D’Aou, 27 boulevard du Commandant Robert Thollon, 13015

