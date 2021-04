Le Stratobus de Thales Aerospace bientôt produit à Istres ? Le chemin est encore long mais c’est la nouvelle annoncée vendredi 2 avril est un beau cadeau de Pâques pour le projet Jean Sarrail développé en bordure de la base aérienne 125. L’objectif lancé en 2015 était de constituer un pôle aéronautique nouveau dédié aux grands dirigeables, nouveaux cargos des airs capables de devenir grâce aux énergies renouvelables un nouveau maillon de la chaîne logistique. Mais la feuille de route a été largement perturbée, notamment par le retrait en 2019 de l’un des acteurs industriels clés, Flying Whales, qui a préféré prendre la direction de la Nouvelle Aquitaine.

Une négociation exclusive

La région Sud tient désormais sa revanche et Renaud Muselier, le président du conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, n’a pas boudé son plaisir vendredi 2 avril en diffusant la nouvelle de l’engagement ferme de Thales Aerospace d’installer à Istres son projet de Stratobus. « Alors que nous étions en concurrence avec d’autres sites français, c’est finalement la région Sud qui est identifiée pour entrer en négociation exclusive et implanter le Stratobus ici à Istres. Quatre années durant, nous n’avons pas relâché nos efforts. Je suis notamment intervenu auprès de la Ministre des armées, Florence Parly, pour que ce projet aboutisse. »

L’industriel, qui dispose d’un site de production de satellites à Cannes reconnaît d’ailleurs que le soutien de l’Etat et des collectivités a été décisif et continuera de l’être. « Nous sommes très heureux de concrétiser cet accord en vue de l’implantation du site de production de StratobusTM sur la commune d’Istres. L’étroite collaboration entre tous les acteurs et le soutien de l’Etat, de la Région et de la Métropole ont permis de trouver les solutions pour répondre aux contraintes techniques et réglementaires et je tenais à les féliciter. Cette étape franchie est très importante et l’engagement de la Région et de la Métropole vont continuer à être des atouts indispensables pour la réussite du projet », déclare Hervé Derrey, le président directeur général de Thales Alenia Space dans un communiqué co-signé avec la Région Sud, l4union européenne et la Métropole Aix Marseille Provence

Europe – Région Sud : un total d’aides de six millions pour le Stratobus

Le projet de Thales à Istres doit permettre la création de 200 emplois directs dès le début du projet, 300 à terme dont 60% d’ingénieurs, et plus de 600 emplois indirects précise la Région qui va voter un soutien lors de la prochaine séance plénière. « Entièrement alimenté à l’énergie solaire, le Stratobus, satellite sans lanceur, représente une réelle avancée en matière de télécommunication et de transition énergétique pour toute notre région, et s’inscrit donc pleinement dans notre Plan Climat régional « une COP d’avance » insiste Renaud Muselier. Ainsi, tout en s’appuyant sur l’écosystème industriel exceptionnel de notre territoire, le projet a d’ores et déjà pu bénéficier de trois millions d’euros d’aides au titre du Feder, trois millions complémentaires seront présentés au vote d’avril, notamment dans le cadre de notre opération d’intérêt régional « Industries du Futur ».

