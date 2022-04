L’enjeu principal du conseil municipal de ce vendredi 8 avril est le vote du budget primitif de 2022. Joël Canicave, adjoint aux Finances de la Ville de Marseille, a annoncé une hausse globale de 14% de la taxe foncière sur le bâti pour les propriétaires immobiliers.

« Nous allons augmenter le taux de la part communale de la taxe foncière du bâti de 39,07% à 44,54% » annonce l’adjoint aux finances de la Ville de Marseille Joël Canicave, lors d’une conférence de presse organisée ce lundi 4 avril, en amont du conseil municipal de vendredi 8 avril, qui sera consacré au vote du budget. L’élu promet que ce sera « la seule et l’unique augmentation d’impôts du mandat ».

En plus de cette hausse de 5 points en 2022 du taux d’imposition, toutes les Villes françaises verront la taxe foncière augmenter. D’une part, avec l’inflation qui est estimée à 3,4%. D’autre part, avec une réévaluation des biens immobiliers qui n’a pas été faite depuis 1970. En effet, la base de l’imposition est faite à partir du loyer (fictif) calculé sur les bases de années 1970. Or, les prix de l’immobilier ont bien changé depuis 50 ans. A Marseille, le quartier de la Belle de Mai (3e arrt) était plus prisé que le quartier d’Endoume (7e arrt). Cette réévaluation des biens immobiliers va être assurée par l’État, qui ne s’était pas attaqué a réformer cette base d’imposition. La hausse totale de la taxe foncière est donc estimée à +14% pour Marseille.

Exemple de calcul de la nouvelle taxe foncière :



Prenons l’exemple d’un logement de 60m2 du centre-ville de Marseille. Sa valeur locative cadastrale (le niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée) est évaluée à 1 200€. A cette valeur, il faut abattre 50% de charges fictives. La valeur cadastrale (base d’imposition) du bien immobilier sera donc de 600€.



Ensuite, la méthode de calcul est la suivante : Valeur locative cadastrale (avec l’abattement fiscal de -50%) x le taux d’imposition fixé par la commune



Ancienne taxe foncière : 600€ x 39,07% = 234,42€

Nouvelle taxe foncière : 600€ x 44,54% = 267,24€

=> Dans ce cas précis, le propriétaire payera 33€ de plus en 2022 qu’en 2021.

Pourquoi augmenter la taxe foncière pour Marseille en 2022 ?

Joël Canicave explique cette décision comme « le seul levier de la Ville pour financer la hausse des dépenses de 50 millions d’euros ». La Ville argumente notamment l’augmentation des dépenses par la flambée des coûts de l’énergie, estimés à 12 millions, et de l’inflation générale des prix. Si l’adjoint n’a précisé combien de Marseillais seraient touchés par l’augmentation de l’impôts, il estime que l’augmentation de l’impôt va couvrir les 50 millions d’euros de dépenses supplémentaires de la Ville.

Les adjoints Laurent Lhardit, Samia Ghali, Joël Canicave et Olivia Fortin lors de la conférence de presse de présentation du conseil municipal de vendedi, ce mardi 4 avril (crédit : MG / Gomet’)

Par ailleurs, l’adjoint aux Finances se prépare à la suppression du fonds de péréquation distribué par la Métropole qui visait à réduire les écarts de richesses entre les communes. Cette suppression constitue une perte de 14 millions d’euros par an pour la municipalité.

Une volonté déjà annoncée en 2021

Si la majorité municipale avait promis de ne pas augmenter les impôts au début de leur mandat, elle s’est ravisée. Mais cette idée ne date pas d’hier. Benoît Payan, le maire de Marseille, l’avait annoncé à la suite de l’audit financier de Deloitte en février 2021 pour renflouer les caisses de la Ville.

Cette annonce, qui avait indigné l’opposition de droite l’année dernière, n’a pas échappé une nouvelle fois à un virulent communiqué de presse du parti Une Volonté pour Marseille (UVMP). Les élus disent apprendre « avec stupéfaction » cette mesure. De leur fenêtre, la hausse de la taxe foncière (qui concerne uniquement les propriétaires) est parfaitement incompréhensible au regard de la baisse du pouvoir d’achat des Marseillais. Selon eux, elle serait aussi en décalage avec l’aide financière de 400 millions apportée par l’État pour le Plan écoles. Sur Twitter, le président LR de la commission des finances du conseil municipal Pierre Robin interpelle le maire de Marseille Benoît Payan : « Vous allez vraiment augmenter de 5,5 points la taxe foncière ? […] Contrairement à vos engagements de campagne et à ce que disait votre adjoint le mois dernier ? Les marseillais apprécieront … », écrit-il.

Alors comme ça @BenoitPayan vous allez vraiment augmenter de 5,5 points la taxe foncière? En plus de la hausse de 3,4% liée à l’inflation? Et contrairement à vos engagements de campagne et à ce que votre adjoint disait encore le mois dernier? Les marseillais apprécieront… pic.twitter.com/4dqSrzq83D — Pierre ROBIN (@RobinMarseille) April 4, 2022

Pourtant, Joël Canicave assure que l’augmentation de cet impôt « représentera en moyenne 10 euros de plus sur la facture des propriétaires » et promet de ne pas augmenter d’autres impôts comme la taxe foncière sur le non bâti. En tout cas, le sujet qui sera abordé au travers du rapport 9 lors du conseil municipal de ce vendredi 8 avril promet de nouveaux vifs échanges entre majorité et opposition…

[Document source] Les rapports à l’ordre du jour du conseil municipal du 8 avril

Document source : la réaction du groupe UVMP

Liens utiles :



