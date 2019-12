Pour ce 14e jour, avec une météo stable et clémente, prendre l’air fera le plus grand bien à toute la famille. Direction Salon-de-Provence et Martigues, deux villes qui fabriquent des lumières ce samedi …

Célébrer la lumière comme un enchantement et annoncer ainsi les fêtes de foi d’année, c’est le concept des Fabriques de lumières qui réunit, depuis 2017, les quatre villes suivantes : Istres, Salon-de-Provence, Martigues et Miramas. Après le premier épisode istréen de la 3e édition, c’est au tour de Salon-de-Provence et de Martigues d’inviter le public aux 2e et 3e épisodes. Vous suivez ? Alors débarquez :

– à 14h, à Salon, pour un jeu de piste familial, pour les 6-10 ans accompagnés. Défis en centre-ville, indices, parcours d’énigmes : tout le monde sera sur le pont pour tenter de retrouver la fée Lumière, suivi d’un goûter pour ces valeureux détectives en herbe ;

– à 18h, toujours à Salon, une grande parade lumineuse autour de la glace et le feu vers le la place des centuries pour assister à 19h à la mise en beauté du château de l’Emperi.

Mais également :

– à partir de 15h15, à Martigues, pour 20e randonnée pédestre à travers les quartiers et les sites de la ville sur 9 kilomètres,

– à 19h30, la façade de l’église de Jonquières accueillera le mapping créé pour l’occasion par la compagnie Enlight. Une fresque lumineuse qui enchantera petits et grands.

Parades et illuminations pour ces 2e et 3e épisodes (©DR)

A noter que le dernier épisode des Fabriques des lumières aura lieu vendredi 20 décembre à Miramas.