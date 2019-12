Share on Facebook

Un tour en centre-ville de Marseille ? Gomet’ vous suggère d’aller boire un chocolat en compagnie de rennes, de phoques ou même de caméléons. Ils vous attendent à La Samaritaine, sur le Vieux-Port.

Wild, telle est la nature dont a voulu témoigner la journaliste marseillaise Ambre de la Fléchère à travers son exposition éponyme. Pour cela, elle a quitté antenne et studio de radio, revêtu son habit d’exploratrice et est partie en vadrouille. Madagascar, l’Arctique mais aussi le Ventoux ont été quelques unes de ces récentes destinations. Et pour nous faire partager ce qu’elle réellement vu, ses photographies présentées sont sans retouche. Pour chaque photo achetée, 10 euros sont reversés à l’association Papaye International qui œuvre auprès des chimpanzés orphelins au cœur du parc naturel de Douala-Edea.

Quelques uns des animaux croisés par Ambre de La Fléchère (©DR)

Et pour vivre plus encore aux côtés d’Ambre de la Fléchère, vous pouvez écouter ses reportages @wild-le podcast animalier sur toutes les plateformes deezer, spotify, apple podcats.