À l’occasion de l’exposition consacrée à Fabienne Verdier, le musée Granet de la ville d’Aix-en-Provence, propose une séance de dédicace exceptionnelle avec l’artiste le dimanche 15 décembre de 15h et 17h.

Catalogues, essais, récits (Passagère du silence,…), reproductions, accompagnent cette grande rétrospective Fabienne Verdier, qui a déjà attiré plus de 100 000 visiteurs est prolongée jusqu’au 5 janvier 2020.



En plus des 50 tableaux monumentaux qui reprennent les grandes périodes de ses 40 ans de peinture, Fabienne Verdier fait découvrir une vingtaine d’œuvres supplémentaires – jamais exposées – liées à son travail de deux années sur la Sainte-Victoire et dans les paysages de Cézanne.