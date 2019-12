Share on Facebook

Quel cadeau faire à un fan de Marseille et qui plus est passionné de ? Voici ce qu’il faut absolument glisser sous son sapin, signée eBoyMarseille. Et pour tous les âges.

Direction Les Terrasses du port pour découvrir le nouveau visuel réalisé par le collectif eBoyMarseille, en Pixel Art. On y reconnait d’ailleurs le centre commercial où le collectif a installé son pop-store éphémère, le palais Longchamp qui fête ses 250 ans, Notre-Dame de la Garde, le Silo, la tour CMA-CGM, le Corbusier… placés par-ci par là. Une réinterprétation amusante de la ville et de ses habitants, gabians compris, qui trouvera place dans n’importe quelle pièce de la maison. Chaque détail compte au sens propre comme au sens figuré car il faut un million de pixels pour réaliser un mètre carré de dessin.

Marseille oui aussi Los Angeles, Berlin, Londres, Miami, Rio… en version affiche ou tableau.

Accrocher à son mur la ville aux 300 jours de soleil (©DR)

Les affiches sont designées à Marseille, pixellisées à Berlin par les célèbres Svend, Steffen et Kai – les créateurs berlinois du concept -, puis imprimées à Marseille avec des encres éco-solvant respectueuses de l’environnement, sur du papier “dos bleu” certifié FSC®, garanti sans PVC ni chlore élémentaire, et bien sûr recyclable car eBoyMarseille s’affiche éco-responsable.