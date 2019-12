Share on Facebook

Si, pour vous, menu de fête rime avec casse-tête, Gomet’ vous a trouvé l’astuce pour mettre tout le monde d’accord, question dessert. Ou comment régaler sa tribu recomposée de petits et de grands, de jeunes et de moins jeunes ?

Direction les boutiques Emkipop, à Marseille ou à Aix, et ses bûches-à-bouches, fabriquées dans l’atelier même de cette entreprise marseillaise qui a réinventé la façon de déguster les bâtonnets glacés. Des parfums de saison pour l’occasion : marron-marron glacé, chocolat noir-orange-whisky, coco-mangue-passion-meringue et chantilly, vanille-cookie, sorbet agrumes. Sans oublier les douze délices présents toute l’année telle une collection permanente pour gourmands non rassasiés. Alors, cette année, à chacun son bâtonnet !

Choisissez, craquez, croquez ! (@Emkipop)