Le Crédit mutuel méditerranéen adapte son offre à la situation sociale et sanitaire du pays et s’engage auprès des personnes les plus fragilisées par la crise en proposant de nouvelles mesures pour les jeunes adultes, les personnels de santé, les personnes âgées, les professionnels et les entreprises.

Pour les jeunes adultes de 18 à 28 ans: le Crédit mutuel lance une offre de prêt à 0% sans frais de dossier, sur une durée maximale de 24 mois, pour acquérir ou renouveler leur équipement informatique.



Pour les personnes en situation de fragilité financière et détenteurs de l’offre Crédit mutuel Facil’Accès, dès juin 2020: exonération totale des frais d’incidents.



Pour les personnels de santé en matière de prévoyance: prise en charge des arrêts de travail indépendamment des franchises et des délais de carence contractuels ; suppression des franchises pour les sinistres automobiles et habitation ; garanties vol et vandalisme et assistance à 0 km attribuées systématiquement pour l’automobile ; assistance juridique gratuite ; examen des demandes d’annulation de voyages à titre exceptionnel.



Pour les entreprises et les professionnels gratuitement et pendant 6 mois: protection « Homme Clé » pour toute souscription du contrat Protection Professionnels et Entreprise. Ce dispositif protège les entreprises et professionnels jusqu’à 100 000 euros et les aide à maintenir leurs activités en cas de défaillance d’un « homme clé », que ce soit en cas d’incapacité de travail, de maladie ou de décès du dirigeant ou d’un de ses collaborateurs essentiels.

Maurice Zirnhelt, directeur général du Crédit mutuel méditerranéen déclare dans un communiqué : « Ces différentes initiatives témoignent de la volonté du Crédit mutuel méditerranéen d’accompagner et de soutenir ses sociétaires et clients, surtout les plus fragiles et les plus exposés aux effets de la crise et du nouveau confinement. »

Lien utile :



> [Verbatim] Daniel Lacqua du Crédit Mutuel : « coupler le digital et l’humain »