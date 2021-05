Après une édition 100% en ligne l’année dernière, le Festival international du film d’Aubagne, Music & Cinéma, a lieu du 31 mai au 5 juin en physique, puis du 7 au 12 juin en ligne. Une édition « hybride » donc, qui compensera le nombre de places limité à 35% de la capacité des salles et le couvre-feu fixé à 21h. «Il y a 15 jours, on ne savait pas comment tout allait pouvoir se faire (…) » confie Jacques Sapiega, président d’Alcimé (structure organisatrice), qui félicite au passage « le travail permanent d’adaptation » de son équipe.

« Cette année nous sommes très heureux de revenir dans le réel, même si les conditions ne sont pas optimales. On sera sans doute un des premiers festivals en tout cas pour la musique à l’image à exister dans cette période et nous espérons fortement que nous lancerons un mouvement qui ne s’arrêtera plus, pour l’ensemble de nos collègues des autres festivals et pour l’ensemble de la profession cinématographique qui a bien besoin d’exister (…) » ajoute-t-il.

Unique festival européen à consacrer l’intégralité de sa programmation à la relation réalisateur-compositeur, le Festival international du film d’Aubagne, réunit chaque année plus de 700 professionnels (compositeurs de musique pour l’image, réalisateurs, scénaristes, comédiens etc…) et plus de 29 0000 spectateurs en 2019 ( plus de 40 000 e-spectateurs en 2020). Axé vers la promotion de jeunes talents européens, la diversité culturelle, la création d’un espace de mise en relation et l’ éducation à l’image, ce nouvel opus nous promet une semaine intense.

Films en compétition (longs-métrages et films courts), séances spéciales, cartes blanches aux réalisateurs et aux compositeurs, master class, agrémenté des rendez-vous musicaux, ciné-concerts …les cinéphiles, les mélomanes et les curieux ont de quoi se réjouir avec ces beaux moments d’échange et de découverte en perspective.

Ibrahim Maalouf, Samir Guesmi et Lolita Ritmanis invités d’honneur

Pour cette 22e édition, c’est le célèbre trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf, également compositeur qui sera l’invité d’honneur. L’auteur des bandes originales de Yves St-Laurent (Jalil Lespert), Vers la lumière (Naomi Kawase) ou encore Une belle équipe (Mohamed Hamidi) viendra en personne échanger sur son métier à travers deux films qu’il lui tienne à coeur : Dans les forêts de Sibérie de Safi Nebbou, pour lequel il a obtenu le César de la meilleure musique de film en 2017 et 9 jours à Raqqa, un documentaire de Xavier de Lauzanne, mardi 1er juin à 19h au Comoedia.

Autre invité d’honneur, côté cinéma cette fois, Samir Guesmi. De ses débuts de comédien en 1992 avec Jean-Jacques Beineix (IP5), en passant par Alain Chabat (RRRrrrr!!!!), Arnaud Despleschins (Les fantômes d’Ismaël) ou plus récemment Hafzia Herzi (Tu mérites un amour), il serait vain d’énumérer la filmographie de cet acteur discret tant la liste est longue. Pour sa carte blanche, c’est en tant que réalisateur que Sami Guesmi a choisi de présenter son premier long-métrage Ibrahim, accompagné du compositeur Raphaël Eligoulachvili, samedi 5 juin à 18h au cinéma Pagnol.

Enfin sera honorée également, la compositrice américaine Lolita Ritmanis connue pour les thèmes qu’elle a créés pour les séries de super-héros (Marvel’s Avengers Assemble, Batman : The Killing Joke …). Multirécompensée pour la partition du film Blizzard of Souls de Dzintars Dreibergs, la compositrice sera présente en visioconférence pour échanger avec le public, mercredi 2 juin à 18h 45 au Comoedia.