Comme nous vous l’annoncions dimanche sur notre page Facebook, la Villa Carmignac située au large d’Hyères, sur l’île de Porquerolles a annoncé sa réouverture au public le samedi 4 juillet. La grande exposition qui devait marquer la 4e saison de la magnifique bâtisse, plantée au milieu des champs de vignes, en pente douce vers la Méditerranée, est reportée en 2021. « La Mer Imaginaire » nom de cette exposition est empêchée « car de nombreuses œuvres sont à l’étranger » explique la Fondation à Gomet’.



A travers des œuvres aussi bien modernes que contemporaines, cette exposition qui devait ouvrir en avril devait « célébrer la mer comme une ressource précieuse et évocatrice, grouillant de vie connue et inconnue, ouverte au merveilleux, à l’étrangeté, l’inattendu et dont l’immensité alimente depuis toujours notre imagination. » Une trentaine d’oeuvres d’artistes internationaux parmi les plus prestigieux au monde (Paul Klee, Henri Matisse, Dora Maar, Jeff Koons) étaient programmées aux côtés d’une sélection de la collection permanente de la Fondation Carmignac.

Pour la nouvelle saison qui s’ouvrira donc début juillet jusqu’au 1er novembre, « nous prévoyons une exposition autour du photojournalisme » confie la Fondation Carmignac à Gomet’. C’est l’une des deux activités de la Fondation qui s’articule autour d’une collection d’art contemporain de plus de 300 œuvres (la Villa Carmignac est le lieu d’exposition) et d’un Prix du photojournalisme soutenant annuellement un reportage d’investigation faisant l’objet d’une exposition et d’un catalogue.

Le Prix du photojournalisme 2020 a été attribué le 14 avril dernier au photographe canado-britannique Finbarr O’Reilly pour son reportage « Congo in Conversation » (Congo en conversation). C’est « un reportage collaboratif en ligne, réalisé avec la coopération étroite de journalistes et photographes congolais (ou basés en RDC) travaillant dans le respect de l’éthique et des standards journalistiques professionnels » explique la Fondation Carmignac sur le site du projet.

