C’est un nouveau coup de tonnerre qui frappe le monde de la culture. Vendredi 1er mai, la direction du festival Marseille Jazz des Cinq Continents a annoncé l’annulation de ce dernier, et donne rendez-vous à son public en 2021. L’édition 2020 devait célébrer les vingt ans du festival, créé en 2000.

Le sort de cette manifestation était jusqu’alors en suspens depuis les annonces présidentielles du lundi 13 avril dernier sur la crise sanitaire. Le 17 avril dernier, le président du festival Hugues Kieffer évoquait dans les lignes de Gomet’ plusieurs pistes quant à l’avenir du festival. Si l’annulation en faisait partie, l’espoir de maintenir Marseille Jazz des Cinq Continent sous une forme ou une autre persistait malgré tout. En effet, l’événement devait se dérouler entre le 9 et le 25 juillet, et certains événements prévus après le 15 juillet auraient pu avoir lieu, Emmanuel Macron ayant évoqué cette date pour la reprise des festivals.

Finalement, cette éventualité n’aura pas tenu face aux problématiques liées à « la circulation des artistes, restrictions sur les rassemblements mais surtout l’approche raisonnable de notre responsabilité de vous accueillir, en même temps que nos artistes, techniciens, partenaires, bénévoles et prestataires dans des certitudes de santé et de sécurité » énumère le communiqué.

Des événements maintenus pour 2021, des spectateurs remboursés

« Le silence s’étend sur le Parc Longchamps », où se tient chaque année le festival Marseille Jazz des Cinq Continents. Néanmoins, ce dernier sait d’ores et déjà qu’il peut compter sur la présence de certains de ses artistes pour célébrer son retour en 2021, comme le trompettiste Ibrahim Maalouf et la chanteuse Ayo. Pour autant, si ces événements sont assurés, le festival a fait le choix de rembourser les détenteurs de billets pour les concerts de ces deux artistes. Les modalités seront précisées le 20 mai prochain.

