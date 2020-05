Gomet’ Media aime le secteur de la communication et des médias ! Nous assurons un suivi particulier de ce secteur dans notre chaîne Com’ et Medias. Nous vous proposons à partir d’aujourd’hui une série d’interviews de dirigeants d’agences qui racontent comment ils s’organisent face à la crise, prennent des initiatives nouvelles et comment ils envisagent la suite. Aujourd’hui, nous donnons la parole à Nicolas Bermond, le directeur général adjoint de l’agence Wonderful basée à Montpellier.

Quelle est la situation (organisation et activité) de Wonderful après plus d’un mois de confinement (interview realisée le 22/04/20) ?

Nicolas Bermond : Chez Wonderful la situation est à la projection. On essaie de définir nos scénarios humains sur le court-terme et économiques sur le moyen-terme. Pour cela, on s’appuie sur WDFutur qui est notre programme de co-construction interne. Sur le mois qui vient de passer, on a réussi à très vite adapter l’organisation au confinement et au télétravail. Ça nous a permis de gérer la crise aux côtés de nos clients, et non pas sur des problématiques internes. Avec du recul, on se rend compte que si une partie de l’activité a été impactée, les annonceurs avaient aussi besoin d’aide, qu’elle soit opérationnelle ou stratégique, dans la gestion de cette crise

Vous avez pris rapidement une initiative de solidarité. Pourquoi et en quoi consiste-t-elle ?

Nicolas Bermond : Mettre en relation les citoyens confinés, avec les producteurs locaux pratiquant la livraison. C’est l’idée centrale de l’opération Solidarité Occitanie Alimentation (www.solidarite-occitanie-alimentation.fr) que la Région Occitanie nous a confié. Le projet a été lancé très rapidement, on a commencé la réflexion dès le début du confinement, une semaine après le projet était en ligne et communiqué au grand public.

Quelles sont les retombées ?

Nicolas Bermond : Près de 600 000 connexions et 3 600 producteurs inscrits. On a perçu très rapidement que l’outil répondait à un besoin de l’instant. Une trentaine d’influenceurs se sont appropriés le projet et l’ont communiqué à leurs communautés, ainsi que plusieurs médias locaux et nationaux. Beaucoup de producteurs nous ont indiqué avoir reçu beaucoup de commandes, au point de s’enlever du site pour pouvoir tout assumer. Mais là où nous sommes très heureux, c’est que nous avons perçu l’utilité du projet. Je pense que la plus grande réussite est d’avoir eu une relation agence-annonceur très humaine et efficace, avec une confiance mutuelle dans un contexte particulier. Les équipes de La Région Occitanie ont été exemplaires pour la relation avec une agence.

Quels conseils donneriez-vous aux annonceurs dans leur communication de crise et après la crise ?

Nicolas Bermond : Engager leurs transformations ! Pour les marques, le risque serait que les préoccupations se concentrent sur la reprise, et pas sur le long-terme. Cette crise met en avant l’importance d’avoir une marque qui est en phase avec les attentes sociétales, mais également qui a réussi à digitaliser son modèle économique. Il y a deux questions fondamentales qui méritent des réponses à la hauteur des enjeux, sans se précipiter : Ma marque est-elle en phase avec les attentes des citoyens-consommateurs ? Mon entreprise exploite-t-elle les canaux digitaux pour générer de la valeur ?

