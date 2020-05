Share on Facebook

La vente de masques grand public par la grande distribution n’est pas du goût de Renaud Muselier. Samedi 2 mai, le président LR de la Région Sud a publié un communiqué dont l’en-tête – « Je donne trois jours à la grande distribution pour prouver qu’elle n’avait pas de stock secret de masques pendant la crise » – sonne comme une charge violente portée à l’encontre des enseignes, accusées par l’élu marseillais d’avoir constitué des « stocks secrets ». Avec à la clé une menace de dépôt de plainte.

Suspicion de « stocks secrets » parmi la grande distribution

« Alors que notre pays connaît une situation exceptionnelle, d’où découle une pénurie incontestable de masques, et suite à l’annonce par le Gouvernement de la mise en vente de ces masques, jusqu’alors quasi introuvables pour la population, ces enseignes [de la grande distribution] annoncent la mise en vente de centaines de millions de ceux-ci » : c’est le constat amer qu’établit Renaud Muselier, dans un communiqué tranchant. Des masques vendus « à grand renfort de communication » selon lui, avec quatre enseignes particulièrement dans son viseur : « Carrefour, Lidl, Super U et Intermarché ».

« Je ne peux donc que m’étonner de la possibilité pour ces magasins d’en disposer de plusieurs centaines de millions, si on en croit la communication de ces entreprises ! » s’exclame-t-il, en voulant pour preuve des « difficultés de livraison constatées et partagées par nombre de collectivités ». Devant les doutes qu’il nourrit, Renaud Muselier lance un ultimatum : « trois jours à la grande distribution pour prouver qu’elle n’avait pas de stock secret de masques pendant la crise », « date de commande et surtout date de livraison à l’appui » précise-t-il.

Renaud Muselier menace de porter plainte

Le président de la Région Sud se tient prêt à mettre à exécution sa menace sur le terrain juridique. Dans un tweet publié dans la foulée de la diffusion de son communiqué, il écrit : « Les enseignes doivent faire preuve de transparence et transmettre leurs bons de commande et de livraison, sans quoi je déposerai plainte immédiatement ». Michel-Edouard Leclerc, P-dg de l’enseigne Leclerc, avait tenté dès la veille d’éteindre le feu d’une polémique allumée dès le vendredi premier mai par un communiqué diffusé conjointement par les présidents des ordres des professions de santé.

Dans une série de tweets diffusés ce même premier mai, M.Leclerc réagit. « Il ne s’agit pas de faire du business avec les masques, d’ailleurs ils seront vendus à prix coûtant. Tout est transparent avec les autorités administratives. Cette polémique est absurde » se défend-il, expliquant que : « Leclerc a pour sa part simplement sécurisé un approvisionnement croissant de masques et de gants. Ils arriveront progressivement à partir de la semaine prochaine dans les magasins qui informeront les clients au fur et à mesure des arrivages ». Pour sa part, le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a évoqué une « mauvaise polémique » lors d’une interview donnée à France Inter lundi 4 mai matin.

Le Département des Bouches du Rhône annonce la distribution d’un masque gratuit par habitant :



« J’ai souhaité qu’à l’échelle des Bouches-du-Rhône chaque habitant puisse progressivement être doté d’un masque alternatif gratuit à partir du 11 mai prochain » écrit Martine Vassal, présidente LR de cette collectivité, dans un communiqué du lundi 4 mai. « En complément de commandes préalables, la Métropole Aix-Marseille-Provence lancera, dès le 4 mai, la fabrication de 1,35 million de masques en tissu réutilisables, dits « masques grand public », afin de les fournir à nos concitoyens » ajoute-t-elle, mettant en avant un souci de « favoriser l’insertion de l’emploi local ».

