Le conseil d’administration de l’Institut national d’enseignement artistique Marseille Méditerranée Inseamm du 4 juillet dernier, présidé par Jean-Marc Coppola, l’adjoint à la culture de la Ville de Marseille, a confirmé la nomination au poste de directeur général de l’établissement public de coopération culturelle, de Raphaël Imbert, directeur du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, musicien, jazzman, chercheur, improvisateur, compositeur, à compter du 1er octobre prochain.

Il succédera à Pierre Oudart à la tête d’un établissement majeur qui regroupe les Beaux-Arts de Marseille l’Institut de formation artistique Marseille Méditerranée et le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.

Pierre Oudart, qui a durant son mandat créé l’Inseamm, se félicite dans un message posté sur Linkedin de voir Raphaël Imbert lui succéder. « Je suis très heureux que ce soit Raphael Imbert qui me succède en tant que directeur général de Inseamm. De beaux défis l’attendent. La pédagogie de la musique, du théâtre, du chant, de la danse, des arts plastiques et du design ont beaucoup à partager et nous ne sommes qu’au début du chemin. Le swing et la maîtrise qui autorise l’improvisation me semblent le meilleur programme qui soit pour l’Inseamm. »

Pierre Oudart (Crédit photo JY Delattre)