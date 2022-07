Alors qu’un relatif rafraîchissement s’installe dans la partie ouest de la France, le sud-est du pays fait face à une nouvelle hausse des températures. Dans la région, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont placées à partir de ce jeudi 21 juillet en alerte orange canicule. Météo France prévoit qu’en basse vallée du Rhône (Bouches-du-Rhône, Gard et Vaucluse) les températures maximales pourront atteindre les 35 à 38°C, y compris à proximité immédiate du littoral, et de 33 à 35°C sur le littoral. « D’ici la fin de semaine, des pointes localement à 40°C sont attendues dans l’intérieur des trois départements » alerte la préfecture.

En réaction à cette nouvelle alerte la mairie de Marseille a annoncé redoubler d’efforts pour protéger les plus fragiles. Le maire de Marseille a lui-même dévoilé que l’accès aux piscines de la ville serait gratuit durant l’épisode caniculaire.

🟠 Demain, nous passons en vigilance #canicule orange dès 12h.



En plus des actions déployées par la ville de @marseille, j’ai décidé que les piscines municipales seraient gratuites dès demain à 14h, et jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire. pic.twitter.com/XI2sVs3g3g — Benoît Payan (@BenoitPayan) July 20, 2022

Canicule : ne pas perdre le bon sens

Voici une série de conseils communiqués par la préfecture pour prévenir le coup de chaud.



– Buvez de l’eau plusieurs fois par jour ;

– Continuez à manger normalement ;

– Évitez de sortir aux heures les plus chaudes, soit entre 11h et 21h ;

– Limitez vos activités physiques et sportives ;

– Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes ;

– Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers ;

– Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour ;

– Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez votre logement la nuit ;

– Si vous avez dans votre entourage des personnes âgées, ou des personnes souffrant de maladies chroniques ou isolées, prenez de leurs nouvelles ou rendez-leur visite.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui en début de semaine a mis déjà mis en place la circulation alternée dans le centre-ville de Marseille face au pic d’ozone, appelle à la vigilance de tous et au respect des conseils de comportements, notamment pour les sujets les plus sensibles et fragiles : personnes âgées, personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, enfants… La préfecture émet ainsi une série de recommandations et communique des numéros à contacter en cas de besoin (voir ci-dessous).

Contacts et liens utiles :



> En cas de malaise, appelez ou faites appeler le 15, le 112 ou le 114 (numéro d’appel d’urgence unique pour sourds et malentendants) ;

> Pour obtenir des conseils, le numéro vert Canicule info service est actif : 0800 06 66 66. Attention, ce numéro n’est pas un numéro d’appel d’urgence

> Site de Météo France

> Site de la préfecture des Bouches-du-Rhône

> Réseaux sociaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône : Twitter : @Prefet13, Facebook : Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

> Site de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur

