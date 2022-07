Le label Initiative d’Excellence (IdEx), porté par la fondation universitaire A*Midex réunissant Aix-Marseille Université et l’ensemble de ses partenaires (le CNRS, l’Inserm, le CEA, l’IRD, Centrale Marseille, Sciences-Po Aix et l’AP-HM), fête ses dix ans. Suite de notre dossier spécial aujourd’hui avec trois portraits d’acteurs.

Louis Schweitzer, membre du conseil stratégique international A*Midex

Louis Schweitzer (crédit : Rémi Liogier)

Membre du conseil stratégique international (Board) d’A*Midex depuis 2021, Louis Schweitzer a connu un long parcours dans la fonction publique mais aussi dans le monde de l’entreprise. Après avoir été directeur de cabinet de Laurent Fabius, ministre du Budget de 1981 à 1983, puis de l’Industrie et de la Recherche entre 1983 et 1984 et, enfin, Premier ministre de 1984 à 1986, il exerce notamment la fonction de PDG de Renault de 1992 à 2005. Il a présidé également la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) de 2005 à 2010.

Entre 2014 et 2018, Louis Schweitzer est Commissaire général à l’investissement en charge notamment du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), dont l’un des rôles essentiels était de développer sur le territoire national les IdEx (Initiatives d’Excellence) et I-sites (Initiatives Science / Innovation / Territoires / Economie). En 2021, Louis Schweitzer intègre le Conseil stratégique international de la fondation A*Midex, un organe de consultation qui accompagne principalement Aix-Marseille Université et ses partenaires dans la structuration de ses actions à l’échelle du site. « Nous sommes dans une logique d’innovation permanente, et nous n’excluons aucun champ de recherche », confie Louis Schweitzer. Il s’impose naturellement comme une personnalité incontournable dans la réussite de l’IdEx d’Aix-Marseille.