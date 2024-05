Après Marseille, Cassis devient la première ville des Bouches-du-Rhône à accueillir la Flamme Olympique le dimanche 12 mai. De nombreuses festivités seront organisées pendant cette journée. Le départ se fera en paddle depuis la calanque de Port-Miou à 8h40. Le périple terminera en beauté à la plage de la Grande Mer à 9h45 après un circuit de 5km.

La Flamme Olympique à Cassis de Port-Miou jusqu’à la plage de la grande mer

Après être parti de la Calanque de Port-Miou, la prochaine étape est la presqu’île via l’avenue des Calanques, Bestouan par l’avenue Amiral Ganteaume puis l’avenue Maurice Jermini et Ariste Gambi. La Flamme Olympique continue le long de l’avenue des Carriers, de l’avenue Monseigneur de Belsunce et de l’avenue de l’Abbé Cabrol. Elle poursuit sa route par la Rocade Vence, l’avenue Liautaud, la rue Augustin Isnard et la rue Authman. Pour les dernières centaines de mètres, la flamme traverse l’avenue Victor Hugo, le Quai Saint-Pierre pour finir sur la plage de la Grande Mer.

Calanques de Port-Miou (Crédit : MG/Gomet’)

Des festivités à Cassis dès samedi

Un feu d’artifice aux couleurs de l’olympisme sera tiré la veille, le samedi 11 mai. La Ville de Cassis organise en partenariat avec les associations sportives locales, un village Olympique. Au programme, mur d’escalade, football, tennis, rugby et bien d’autres sports.

Les membres du conseil municipal des jeunes de Cassis ouvriront la voie avec les enfants qui le souhaitent au dernier porteur de la flamme lors d’un défilé du centre culturel au solarium Charles de Gaulle. Toujours au solarium, une démonstration de breakdance, une nouvelle discipline des Jeux Olympiques, est attendue, ainsi qu’un concert des «Bande à Part» en fin de matinée.

Un grand écran se trouvera au solarium pour suivre en direct le parcours de la flamme olympique. Pour la touche finale, la Patrouille de France teintera le ciel de Cassis en bleu, blanc, rouge.

La plage de la grande mer à Cassis (Crédit Gomet’)

Des mesures de sécurité, de circulation et de stationnement

L’accès à la Calanque de Port-Miou sera fermé au public de 4h à 10h le dimanche 12 mai ainsi que les pontons de cette dernière. Pour le départ de la flamme, le public pourra y assister depuis le sentier du Petit Prince. La navigation entre 7h et 10h le jour de l’arrivée de la flamme est interdite dans la bande des 300m ainsi qu’à Port-Miou. Côté circulation, l’échangeur Cassis sera fermé dans les deux sens (Toulon et Marseille), le 12 mai de 7h30 à 10h30. De nombreuses autres mesures ont été prises par la Ville de Cassis.

La Patrouille de France est attendue dans le ciel de Cassis dimanche 12 mai pour saluer la flamme olympique. (Photo archives Gomet’).

En savoir plus :

> Notre dossier d’actualités sur les JO

> Les autres actualités à Cassis dans les archives de Gomet’