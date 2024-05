Marseille se prépare à accueillir un événement historique : l’arrivée de la flamme olympique en France mercredi 8 mai prochain. de nombreux sites de la site phocéenne se parent aux couleurs olympiuqes durant ces prochains jours comme la façade de l’Hôtel de ville, du Département ou encore de la gare St Charles.

Bâche déployée à la gare St Charles en signe de bienvenue (Crédit Gomet’)

Le Mucem, musée iconique de la ville n’est pas en reste. Il dévoilera le 7 mai prochain sur sa façade un extrait de l’Iliade d’Homère : « De nos mains viendra la lumière » (en français et en grecque).

Le Mucem s’enorgueillit d’être le premier bâtiment français que croisera le Belem, porteur de la flamme olympique, symbole de paix et d’espoir, en entrant dans le Vieux-Port de la cité phocéenne. « Carrefour des cultures et des idées, le Mucem est un lieu de rencontre et de dialogue entre les peuples, reflétant ainsi l’esprit de diversité et d’inclusion prôné par les Jeux Olympiques. L’inscription de ce vers sur la façade du musée est un hommage vibrant à la richesse de la culture méditerranéenne et à son influence sur le monde. Elle permet également de saluer les porteurs de flamme qui éclaireront le parcours jusqu’à Paris » souligne l’établissement.

Le Mucem (crédit : archives MG / Gomet’)

Le Mucem avait déjà inscrit sur cette même façade une phrase en lien avec la Journée internationale des droits des femmes : « La voix de la femme est Révolution » de l’artiste Ghada Amer (en français et en arabe).

