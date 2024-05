Share on Facebook

Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet'. Go !

Salon SM’ART



Le Salon Méditerranéen d’Art Contemporain (SM’ART) revient en force du jusqu’au 5 mai 2024 au Parc Jourdan à Aix-en-Provence. Cette année, ne manquez pas l’occasion de plonger dans l’univers des artistes céramistes du Grand Réal, membres de l’Association La Bourguette Autisme.

La 18ème édition du Sm’art promet une expérience réinventée dès l’entrée au Parc Jourdan. Attirant plus de 25 000 visiteurs, cet événement contribue à mettre en avant plus de 200 artistes émergents ou établis, nourrissant ainsi la passion des collectionneurs d’art contemporain dans la région. Au-delà des expositions traditionnelles, le Sm’art propose également des formations, des conférences et la rencontre avec des invités d’honneur tel que Eddy Maniez…

Rendez-vous pour des échanges, de découvertes et d’émotions artistiques !

Du 1er au 5 mai 2024



Parc Jourdan

13100 Aix-en-Provence

Carnaval et feu d’artifice pour un samedi animé à Istres



Le centre-ville d’Istres promet un samedi de fête avec son carnaval ce samedi ! Rendez-vous dès 15h, avenue du Palio, pour assister au départ du défilé. Cette année, les animations s’articuleront autour des Jeux Olympiques de 2024 : attendez-vous à une explosion de couleurs, avec des chars flamboyants, des musiques entraînantes et des pluies de confettis pour égayer cet après-midi festif accessible à tous !

Outre les huit chars du corso de Pélissanne, quatre associations joueront également un rôle important : La Farandole, le Centre social des quartiers Sud, Istres Sports Cyclotourisme et les Constellations Istréennes. Les festivités se prolongeront avec la fête foraine du Muguet et le feu d’artifice qui sera tiré à 22h depuis la digue du mini-port de l’étang de l’Olivier.

Samedi 4 mai à 15h



Avenue du Palio

13800 Istres

Visite gratuite de la Digue du Large le 4 mai !



En partenariat avec le Grand port maritime de Marseille, l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès ainsi que la Ville de Marseille offrent une visite commentée et gratuite de la Digue, un trésor oublié tant des locaux que des visiteurs. Après plusieurs décennies de fermeture, cette promenade historique, prisée depuis la fin du XIXe siècle, s’ouvre de nouveau aux habitants de Marseille.

Au cours de cette visite de deux heures, les participants embarqueront depuis le Vieux-Port pour une excursion en bateau agrémentée de commentaires historiques sur le passé portuaire de Marseille et les monuments emblématiques de la ville. Une fois sur la digue, longue de 450 mètres, chacun pourra se promener librement et admirer la vue imprenable sur le port de Marseille, et l’arrivée des paquebots, ainsi que Marseille depuis la mer. Le retour se fera également en bateau.

Cette première visite sera suivie d’un programme de visites à partir du mois de juin, dont les détails seront prochainement dévoilés.

Samedi 4 mai : départ en bateau du Vieux-Port de Marseille à 8h30, embarquement 20 minutes avant



La Samaritaine

2 Quai du Port

13002 Marseille



Journées du liège à la Villa Noailles, centre d’art d’intérêt national



Les 4 et 5 mai auront lieu les Journées du liège à la Villa Noailles. Cet événement annuel autour du concours d’art et de design Quercus Suber, met en lumière le chêne-liège de la région. Ce sera la 6ème édition de cet événement phare et le programme s’annonce chargé : expositions (reportage photo sur les suberaies…), démonstrations (tournage sur bois, aquarelles sur la Forêt des Maures…) et prix du concours Quercus Suber.

Né de la nécessité de préserver ce patrimoine face à son déclin, il est le fruit d’un partenariat entre la Villa Noailles, Forêt Modèle de Provence et l’école de tournage sur bois Escoulen. Organisé avec le soutien de divers partenaires, la Villa Noailles, centre d’art national, accueille cet événement, qui célèbre chaque année les jeunes créateurs à travers différents domaines artistiques.

Samedi de 13h à 18h et dimanche de 9h à 18h



Villa Noailles

Mnt de Noailles

83400 Hyères

S4 Festival à Marseille



Le S4 Festival est de retour pour sa deuxième édition ! Cette année, il s’inscrit dans la programmation des olympiades culturelles, à l’occasion de l’arrivée de la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Rendez-vous le dimanche 5 mai sur l’Esplanade du J4 à partir de 10h ! Ce festival vise à célébrer la culture urbaine à travers un événement sportif, mettant en avant le rôle des femmes dans le sport et les arts de cette culture.



Au programme de la journée : tournoi de basketball 3×3, ballroom, breakdance, capoeira, DJ set, concert, et bien d’autres activités encore… Cet événement est ouvert à tous, l’entrée est gratuite et un foodtruck sera disponible.

Dimanche 5 mai à 10h



Esplanade du J4 – Gisèle Halimi

13002 Marseille

Après plus de 360 ans, le fort Saint-Nicolas ouvre au public ce samedi 4 mai



Jamais accessible au public, ou seulement en de rares occasions, et en restauration depuis quelques années, le Fort d’Entrecasteaux, qui offre l’une des plus belles vues sur la ville ouvre ses portes ce week-end. Après 360 ans de restriction, le public pourra à nouveau visiter cette partie haute du Fort Saint-Nicolas dès samedi.

Un week-end inaugural avec accès libre aux jardins du fort propose une variété d’activités culturelles, dont une exposition photo sur le quotidien des équipes de foot de l’association LGBTQIA+ Must, une fiction sonore géolocalisée, et une installation permanente en céramique offrant une vision subjective du fort.

Le samedi soir, une programmation musicale éclectique investira la cour de la demi-lune, avec des artistes tels que La Valentina, machinE, Perlia, Abstraxion et Schön Paul (billets entre 12 et 15 euros), marquant ainsi le début d’une saison estivale festive au fort militaire.

Samedi 4 et dimanche 5 mai de 12h à 22h.



La Citadelle de Marseille

Montée du Souvenir français

13007 Marseille



