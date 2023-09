Share on Facebook

Le groupe Totalenergies a annoncé jeudi 28 septembre dans un communiqué le rachat de l'entreprise aixoise Ombrea, spécialisée dans l'agrivoltaïsme et basée au technopôle de l'Arbois à Aix. La greentech a été fondée en 2016 par Julie Davico-Pahin (par ailleurs présidente de la French Tech Aix-Marseille) et Christian Davico, son père et se déploie désormais…