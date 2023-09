Share on Facebook

Share on Twitter

Après une première rencontre vendredi soir devant la stèle érigée devant Notre-Dame de la Garde en mémoire aux marins et migrants disparus en mer, samedi matin 23 septembre, à l’Archevêché, l’organisation humanitaire SOS Méditerranée a eu le privilège de rencontrer sa sainteté le pape François, qui a salué le travail de sauvetage en mer.

Au cours de cette rencontre, Ralph, l’un des marins-sauveteurs de SOS Méditerranée, a remis au Pape François un symbole poignant : un petit gilet de sauvetage orange. Ce gilet, désormais chargé d’une signification profonde, a été responsable de la survie de nombreux bébés, témoignant du dévouement inébranlable de l’organisation à sauver des vies humaines au cœur de la Méditerranée.

Le Pape François irréfutablement en faveur du sauvetage en Méditerranée

Le pape François, seul chef d’État européen à prendre ouvertement position en faveur du sauvetage en Méditerranée centrale, a également exprimé son engagement : « Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux et le fanatisme de l’indifférence. L’indifférence devient fanatique. Les personnes qui risquent de se noyer, lorsqu’elles sont abandonnées sur les flots, doivent être secourues. C’est un devoir d’humanité, c’est un devoir de civilisation ! », avait-t-il déclaré la veille devant le stèle.

Lors de son discours de clôture des Rencontres méditerranéennes, le pape François a renforcé son message, en présence notamment du président de la République, Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, appelant les États européens à assumer leurs responsabilités en Méditerranée. Il a souligné que le phénomène migratoire était un fait de notre époque, touchant trois continents autour de la Méditerranée, et qu’il devait être géré avec sagesse et « responsabilité européenne » pour faire face aux « difficultés objectives ».

SOS Méditerranée, l’association non confessionnelle dédiée au sauvetage en mer a salué le soutien sans précédent du pape François. SOS Méditerranée considère que sa voix influente renforce son propre plaidoyer en faveur de la fin du « silence assourdissant et de l’inaction des États européens » devant la tragédie qui se joue en Méditerranée.

Liens utiles :



L’actualité de SOS Méditerranée dans les archives de Gomet’

Notre dossier consacré à la visite du pape à Marseille