Le collectif marseillais MarsMob engagé pour le développement des mobilités de demain exprime sa « totale réprobation » à la suite de l’annonce mercredi 27 septembre par la RTM de la fermeture du métro à 21h30 durant deux ans, en raison des travaux liés au nouveau métro Neomma.

« À l’heure où le changement climatique s’emballe, que les limites planétaires sont dépassées les unes après les autres, et qu’il est urgent de soutenir le report massif des mobilités urbaines vers les transports en commun, nous regrettons de voir les usagers poussés vers des mobilités plus carbonées. »

Le collectif créé par une vingtaine d’organisations (Air Citoyen, Alternatiba Marseille, les Amis de la Terre 13, Attac, Clean Cities Campaing, Cyclotopia, les Déchaînné-es, France Nature Environnement, Greenpeace Groupe Local Marseille, NosTER Paca, Vélos en Ville, Vélocène, Vélo Sapiens, 60 millions de piétons et des marseillais-es) pointe du doigt les manquements en matière d’informations aux usagers, voire aux citoyens tout court.

« ll est inadmissible que la Métropole Aix Marseille Provence (AMP), autorité régulatrice de la RTM, ait non seulement pris cette décision de façon unilatérale, mais également qu’elle n’ait pas directement, ou via le transporteur, pris le soin d’informer les citoyennes et les citoyens de ce changement majeur. »

MarsMob demande à être de nouveau reçu par la Métropole et la RTM et estime que que face à un « tel manquement de démocratie et de transparence, il est nécessaire que les plannings des tests soient publiés. »

L’intégralité du communiqué de MarsMob

