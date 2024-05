Le Syndicat mixte de gestion des nappes de la Crau (le Symcrau) a été retenu par le Partenariat Français pour l’Eau (PFE), en collaboration avec l’Unesco et le ministère de la Transition écologique, pour participer à la 10e édition du Forum mondial de l’eau, qui s’est tenue du 18 au 24 mai à Denpasar, la capitale de la province de Bali, en Indonésie. Le Symcrau est présidé par Céline Tramontin, adjointe au maire déléguée à la politique de l’eau, et la directrice du Symcrau, Charlotte Alcazar.

Les raisons de la participation du Symcrau

Les nappes de la plaine de la Crau se situent dans l’ouest de la Provence, entre l’étang de Berre et le delta de la Camargue. Selon Céline Tramontin, ce territoire « a une grande maîtrise sur ce sujet depuis près de vingt ans. Au niveau national, le Symcrau est repéré comme un mode de gouvernance qui fonctionne, qui a fait ses preuves et qui prend en compte les enjeux à venir de modification territoriale et climatique ».



Le Symcrau était également présent les 23 et 24 mai au stand du pôle France du Forum mondial organisé par le Conseil mondial de l’eau basé à Marseille et présidé par Loïc Fauchon, afin d’animer « deux sessions pour expliquer l’utilisation des outils de gouvernance français pour la préservation de la ressource en eau. On va pouvoir développer ce qui se fait sur notre territoire et comment on adapte la gouvernance de cette nappe phréatique, de sa recharge et l’ensemble de ses usages, qui sont bien plus grands que la seule agriculture, au changement climatique. Elle passe par le Schéma d’aménagement de la gestion des eaux (SAGE) et tous les outils qu’on est en train de mettre en place sur le territoire ».

