La Ville de Martigues accueille ce samedi 1er juin, à partir de 15h, les 30 étudiants du Cycl’eau tour 2024, qui ont entamé un tour de la région à vélo. Ce périple de plus de 1 000 km relie Lausanne à Nice en deux mois et vise à sensibiliser le public aux diverses « crises de l’eau », telles que la sécheresse et les inondations.



L’événement est organisé par Le Relais jeunes, l’incubateur d’engagement proposant un cadre de mobilisation aux jeunes de tous horizons. Les habitants sont invités à assister à une table ronde sur le thème « L’eau, un bien commun à préserver », avec la Maison régionale de l’eau, à partir de 15h30. Le rendez-vous est fixé au club des Jeunes de Paradis Saint-Roch.

