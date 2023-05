Share on Facebook

Dans le cadre de son bilan mi-mandat, la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, Martine Vassal et les élus métropolitains référents ont tenu à présenter concrètement, mardi 24 mai, au théâtre de la Chaudronnerie à La Ciotat, l’avancée des principaux projets réalisés et en cours, en termes d’aménagement, de logement, d’urbanisme, de sport, de culture et de cohésion sociale.