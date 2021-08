La crise sanitaire et les restrictions de déplacements ont impacté le trafic des autoroutes depuis plus d’un an. Mais selon le concessionnaire Vinci, les chiffres tendent à retrouver leur niveau de 2019. Dans un communiqué du 24 août, il se félicite de la progression du trafic sur ses autoroutes : « Le trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroutes, tous véhicules confondus, atteint désormais un niveau supérieur à celui de 2019 », annonce le groupe.

C’est effectivement le cas pour le mois de juillet dernier qui affiche une hausse de 6,3% par rapport à 2019. Elle est essentiellement portée par les véhicules légers (+ 7,6%) car les poids lourds sont toujours en recul de 3,5% même si Vinci rappelle que juillet 2021 a eu deux jours ouvrés en moins que juillet 2019. En revanche, le trafic cumulé de janvier à juillet cette année, reste pour l’instant encore en-dessous des chiffres d’avant la crise sanitaire avec une baisse de 9,8% tous véhicules confondus en 2021 comparé à 2019. Ce sont les véhicules légers qui pèchent le plus avec une diminution de 11,7% tandis que les poids lourds augmentent de 1,2%.

Si le mois de juillet réalise de bons scores, la situation reste en dessous de 2019 (Source Vinci)

Les aéroports toujours en crise

Si la route reprend des couleurs, la situation reste plus compliqué dans les airs. Egalement gestionnaire de nombreux aéroports dans le monde, Vinci présente un trafic passager toujours en baisse sur les sept premiers mois de l’année. Au total, c’est une chute de 36% comparé à l’an dernier et de plus de 76% par rapport à 2019. Le mois de juillet reste cependant sensiblement meilleur que l’an dernier une hausse de plus de 137% des passagers. « En particulier, l’inflexion est positive au Portugal, en France, en Serbie et dans les plateformes américaines », précise Vinci dans son communiqué.

Les aéroports Vinci font également un bon mois de juillet mais globalement la baisse est toujours forte (Source Vinci)

